Забитые поры и черные точки: причины и методы борьбы

Проблемы с кожей всегда неприятны: мы все хотим иметь чистое, красивое лицо. Что делать, если кожа страдает от закупорки пор, и какие причины могут вызывать подобное ее состояние, рассказала Вера Фишингер — управляющая косметологической клиники, бизнес-коуч.

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Вера Фишингер Управляющая косметологической клиники, бизнес-коуч

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Что такое закупоренные поры?

Существует специальный медицинский термин — открытые комедоны. Это наши пресловутые черные точки, которые появляются на лице и являются закупоренными порами. Так происходит из-за каких-то сбоев в организме, влияющих на функции кожи.

Секрет сальных кожных желез вырабатывается и стремится выйти наружу, чтобы распределиться по кожным покровам, но этого не происходит из-за закупорки. В результате образуются черные точки, а в сочетании с бактериями могут появиться и прыщи.

Причины возникновения черных точек

Не стоит бросаться в аптеки или косметологические магазины, как только обнаружили у себя открытые комедоны. Важно в первую очередь определить причину их появления, ведь от этого сильно отличается система лечения. Причин появления черных точек немало.

Тип кожи

У людей с сухой и нормальной кожей будет меньшая предрасположенность к образованию черных точек, поскольку их железы работают не так активно. А вот для обладателей жирной и комбинированной кожи открытые комедоны могут стать настоящей проблемой из-за активной секреции сальных желез.

Неправильно подобранная косметика

Естественно, косметические средства должны подходить вам по типу кожи и решать ее проблемы. Но кроме этого есть еще такое понятие как комедогенность косметического средства. Это потенциальная способность продукта закупоривать поры. Поэтому, осуществляя выбор уходовых средств, ищите на этикетку специальную пометку со словом «некомедогенно».

А если таковой не нашли, обратите внимание на эти названия в составе: Октил пальмитат (Octyl Palmitate), Изопропил изостеарат (Isopropyl Isostearate), Изопропил миристат (Isopropyl Myristat), Изопропил пальмитат (Isopropyl Palmitate), Изопропил линолеат (Isopropyl Linoleate), Лаурет-4 (Laureth-4), Ланолиновая кислота (Lanolin Acid), Стеарат бутила (Butyl Stearate), Олеиловый спирт (Oleyl Alcohol), Миристил миристат (Myristyl Myristate), Ацетат ланолина (Acetylated Lanolin), Миристил лактат (Myristyl Lactate). Все они потенциально способны создать вам проблемы в виде черных точек.

Неправильный уход за кожей

Необходимо регулярное очищение, тонизирование и увлажнение. При этом подбирать косметологические средства следует вдумчиво, в соответствии со своим типом кожи. Никогда не забывайте, что увлажнение необходимо всегда и всякому лицу. Важная ежедневная необходимость — очищение. Его нужно делать в несколько этапов:

Смыть загрязнения мицеллярной водой; Убрать оставшееся молочком либо пенкой; Обработать кожу лица тоником.

Это ритуал на каждый день. Но перегибать палку не стоит — частое использование пилинга способно навредить коже, усугубить проблему, особенно, если есть воспалительные процессы.

Питание

Привычный рацион сильно влияет на здоровье кожи. Проверьте, насколько много в нем алкоголя, жирной, сладкой пищи? Возможно, корректировка привычной еды позволит быстро и эффективно избавиться от высыпаний.

Нарушенный гормональный фон

Сбои в работе гормональной системы влияют на весь организм, и кожа — совершенно не исключение. Почему подростки часто страдают от высыпаний, акне? Потому что именно в этом возрасте происходит активное продуцирование тестостерона, который влияет на работу сальных желез. Любое гормональное изменение как у женщин, так и у мужчин, способно приводить к неприятным последствиям для кожи.

Нехватка цинка

Данный микроэлемент необходим не только нашей коже, но также ногтям, волосам, поскольку оказывает влияние на деление клеток организма, способен нормализовать гормональный баланс и улучшать иммунитет.

Как избавиться от проблемы?

Конечно, лучший и наиболее результативный выход из ситуации — обратиться к специалисту, способному выяснить причину и назначить систему лечения и подобрать нужные средства: к косметологу или дерматологу. Также есть несколько салонных процедур, способных помочь:

Механическая или ручная чистка. Максимально действенный способ, однако важно не делать ее самому без навыков. Основной минус — болезненность. Ультразвуковая чистка. Результативный метод, безболезненный, но необходимо повторять курсы. Энзимный пилинг.

Как предотвратить закупорку пор?