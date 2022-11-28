3 типа окрашивания, которые сведут с ума вашего мужчину

Будьте готовы к повышенному вниманию!

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Не секрет, что большинство мужчин просто без ума от женских волос, причем этот факт подтверждают и сами представители сильного пола. Больше всего мужчинам нравятся длинные волосы натуральных оттенков, но только если речь идет о здоровых волосах, мягких на ощупь. Если же вы решились на окрашивание, стоит подобрать не только тот оттенок, который был бы близок вам, но также выбрать такой, чтобы мужчины просто сворачивали шеи вам вслед. Мы знаем, какие оттенки вам посоветовать для подобного эффекта.

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Блондинистый балаяж

Трендовая техника окрашивания в топе до сих пор. Главным ее преимуществом является то, что эффект получается максимально натуральным, мужчина может даже не догадаться, что вы окрашиваете волосы, естественно, если вы сами ему об этом не скажете. Вы можете выбирать любые оттенки, которые подходят вашему цветотипу, однако, как определили стилисты по отзывам своих клиенток, в случаях, когда выбор падал на выполнение окрашивания с применением блонда, это вызывало максимальный эффект со стороны мужчин. Может, и вам стоит попробовать?

Морозный блонд

Как вы уже поняли, джентльмены действительно неравнодушны к блондинкам. Однако подобный вариант окрашивания подходит лишь смелым девушкам, которые готовы прилагать серьезные усилия для того, чтобы поддерживать такой сложный оттенок в первоначальном виде. Речь идет о тотальном блонде в холодном оттенке. Еще ни один мужчина не остался равнодушным к девушке с такой яркой внешностью, которую может подарить подобное окрашивание. Но такой акцентный цвет будет смотреться стильно лишь на волос длиной максимум до плеч. Длинные волосы в тотальном блонде сильно удешевят образ и вызовут ненужные ассоциации у мужчины.

Карамельные оттенки