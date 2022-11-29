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3 часа назад

Как ухаживать за волосами зимой

WMJ.ruиещё 2

Для того, чтобы разобрать в уходе за волосами в зимнее время нужно понять негативные источники этого времени года.

Как ухаживать за волосами зимой
Фото: WMJWMJ

Валентина Глушкова – основатель 19Lab Professional

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В зимний период волосам крайне не хватает влаги, что приводит к повышенной сухости и ломкости по длине. Причиной сухости волос может послужить ряд факторов таких как мороз, ветер, трение волос о грубою ожеду и самый опасной причиной становится отопление в помещениях, которые забирает влагу из всего, что находится рядом, в том числе наших волос.

Есть ряд стандартных правил, которых стоит придерживаться в зимний период:

мойте голову щадящим шампунем с мягкими ПАВами, чтобы не пересушивать кожу головы и длину волос; используйте расчески из натуральных материалов; используйте термозащиту и/или антистатические средства; защищайте волосы и длину от мороза, носите головные уборы и прячьте волосы; обратите внимание на питание, уберите жирную пищу, сделайте рацион сбалансированным; регулярно отшелушивайте кожу головы помощью специальных пилинг-шампуней. Это необходимо для естественного обновления клеток кожи головы.

Зимний уход за волосами должен смещаться в сторону увлажнения и строиться по прицепу: 45% ухода направлено на увлажнение, 45%на питание и 10% на восстановление. При таком подходе войдя в более комфортный период года волос не будут казаться измученными и безжизненными, а их обладательнице не потребуется только снимая шапку бежать к парикмахеру, чтобы быстро исправить ситуацию.

В большом многообразии различных сред легко запутаться, но помощники находятся на оборотной стороне, в составе.

Есть уже довольно обширный список активов, которые наиболее эффективны для увлажнения волос и кожи головы.

Пантеон или Провитамин В5. Широко применяется и отвечает за увлажнение, смягчение, регенерацию и обладает влагоудердиваюшим свойством. Протеины(белки) — в средствах для волос чаще всего используют пшеничные протеины, риса, сои, шелка. Эластин, коллаген, кератин. Прекрасны компоненты, которые вы можете найти в составе. Притягиваюсь влагу, удерживают ее и образуют белковую пленку, которая защищает от внешних воздействий. Трегалоза. Этот компонент способно защищать от воздействия высоких и низких температур и беречь влагу, что необходимо как раз в зимний период. Инулин. Оказывает кондиционирующие действие образуя лёгкую защитную пленку. Влагоудердиваюший агент малой массы, препятствующий ее испарению.

Эти базовые компоненты увлажнения, которые встречаются в большом спектре косметики от масс маркета до дорогих марок. Именно они помогают сохранить увлажнённости волоса и борется с сухостью в суровое зимнее время года. А уже компоненты для питания и восстановления стоит подбирать из вашей конкретной проблематики или задачи.

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