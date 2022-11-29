Студентка захотела подстричь челку и стала похожа на Фродо

«Я просто подумала, что было бы забавно иметь челку, и в итоге стала похожа на Фродо Бэггинса. Я не просила о данном сходстве, но не стану расстраиваться из-за произошедшего. Я большая поклонница "Властелина колец". Может быть, Элайджа увидит, что я выгляжу так же, как он», — заявила юзерша, добавив, что хотела бы познакомиться с артистом.