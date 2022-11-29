Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

Студентка захотела подстричь челку и осталась с внешностью Фродо Бэггинса

Lenta.ru

Студентка-эколог Энни Макэлвин из Новой Зеландии захотела подстричь челку и осталась с внешностью Фродо Бэггинса. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Студентка захотела подстричь челку и стала похожа на Фродо
Фото: Лента.руЛента.ру

В начале видео девушка показала, как выглядела перед походом в парикмахерскую. Так, она предстала перед камерой, сидя в машине с распущенными локонами длиной по плечи. Затем юзерша продемонстрировала результат работы парикмахера, позируя на улице с каре и челкой в виде мелких кудрей. Впоследствии из-за новой внешности Макэлвин сравнила себя с персонажем из фильма «Властелин колец» хоббитом Фродо Бэггинсом, роль которого исполнил актер Элайджа Вуд.

«Я просто подумала, что было бы забавно иметь челку, и в итоге стала похожа на Фродо Бэггинса. Я не просила о данном сходстве, но не стану расстраиваться из-за произошедшего. Я большая поклонница "Властелина колец". Может быть, Элайджа увидит, что я выгляжу так же, как он», — заявила юзерша, добавив, что хотела бы познакомиться с артистом.

Ранее блогерша Анджелина Доу подстригла саму себя и оценила результат словами «это треш». На размещенных кадрах девушка показала спадающие на спину неровные, рваные пряди.

Красота,Элайджа Вуд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители