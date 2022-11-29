Как восстановить волосы после родов: мнение эксперта

Организм женщины испытывает двойную нагрузку в этот непростой период.

Фото: WomanHit WomanHit

Беременность забирает огромное количество сил организма, порой женщина может испытывать острый дефицит питательных веществ из-за возросшей нагрузки. Очень часто данное явление отражается на состоянии волос — они могут как просто истончиться, так и начать сильно выпадать. Что делать? Как помочь ослабленным волосам в этот непростой период, особенно после родов? Мы посоветовались с экспертом.

Снижаем нагрузку

Если вы столкнулись с проблемой выпадения волос, стоит задуматься, как часто вы делаете хвосты, пучки и — немаловажно — какой длины ваши волосы. К сожалению, если волосы начинают страдать, стоит задуматься над тем, чтобы слегка укоротить их в том случае, когда длинные волосы под собственным весом начинают покидать вашу голову из-за слабости. На время восстановления откажитесь от жестких резинок и заколок.

Используем питательные средства

Однако здесь важно отметить, что эти средства вам должен назначить трихолог, так как самостоятельный подбор не всегда эффективен, при неправильном выборе средства вы можете ухудшить ситуацию. Как правило, специалисты назначают средства с регенерирующим эффектом, а также плотные питательные маски для волос, но при этом важно не утяжелить волос еще больше.

Пилинг для головы