Как часто нужно ходить к косметологу

Всем хочется иметь красивую ухоженную кожу и сохранить ее молодой как можно дольше. И в этом помогает хороший косметолог. Но насколько регулярными должны быть походы к нему, чтобы это не вредило, а именно помогало сохранять свежий цветущий вид? Об этом рассказала Вера Фишингер — управляющая косметологической клиники, бизнес-коуч.

Фото: WMJ WMJ

Вера Фишингер – управляющая косметологической клиники, бизнес-коуч

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Что делает кожу здоровой и красивой

Внешняя привлекательность и молодость зависит от многих факторов, одно лишь посещение специалиста не даст нужного результата. Здоровье и красоту не только коже, но и всему организму, дарят грамотное питание и правильный уход.

А начинать всегда лучше с консультации специалиста. Косметолог сможет подобрать необходимый уход, выяснить причины возникающих проблем и помочь с их устранением. Даже если внешне у вас нет с лицом особых вопросов, стоит регулярно посещать косметологический кабинет в целях профилактики. Так вы всегда будете выглядеть молодо, подтянуто, свежо, поскольку предотвращать проблемы всегда легче, чем справляться с их последствиями.

Какие проблемы в состоянии решить косметолог?

Всегда выбирайте хорошую лицензированную косметологическую клинику и сертифицированного специалиста. Спектр услуг довольно обширный. Идите к косметологу, если вы:

Хотите избавиться от закупоренных пор (черные точки и прыщи). Специалист назначит необходимые процедуры и подберет грамотный уход, исходя из причин появления открытых комедонов. Стремитесь возвратить упругость кожи. Есть несколько способов сделать это: например, косметолог может посоветовать мезотерапию, массажные методики, биоревитализацию. Желаете убрать пигментацию. Неприятные пятна возникают вследствие возраста либо воздействия ультрафиолетовых лучей. Способы избавления – шлифовка или голубой пилинг. Хотите избавиться от сосудистых звездочек. Проблема решается воздействием микротоков или лазера.

Оптимальная частота посещений косметолога

Если у вас есть какие-то проблемы с кожей, от которых вы стремитесь избавиться, то именно косметолог порекомендует, какие процедуры и как часто стоит проводить. В других случаях регулярность и количество посещений зависит от различных факторов:

Тип процедуры. Есть такие, которые не помогают с первого или второго раза, а дают тем лучший результат, чем регулярнее вы их проводите (так называемый накопительный эффект): к примеру ботокс, массажные методики и другое; Возраст. С увеличением количества прожитых лет необходимость в регулярном посещении косметолога возрастает; Показания и противопоказания. Некоторые процедуры могут быть временно недоступны, а от других вообще придется отказаться, это все выясняет косметолог на первичном приеме.

Однако в любом случае важна не столько частота посещений, сколько их регулярность.

Визуально кожа прекрасна — косметолог не нужен?

Многие думают, что посещение косметологического кабинета им не требуется, поскольку внешних дефектов нет, кожа выглядит замечательно. Это частое заблуждение. Сегодня косметология развивается стремительно и позволяет следить за лицом эффективно и комфортно.

Если с вашей кожей все хорошо, можно делать следующие процедуры:

Домашний уход. С помощью косметолога подберите лучший для себя из всего многообразия косметологических средств — и всегда сияйте. Посещение косметолога с целью профилактики и сохранения здорового, красивого внешнего вида. Релакс. Многие косметологические процедуры дают возможность качественно расслабиться и избавиться от последствий ежедневных стрессов и напряжения.

Косметологические процедуры по возрастам

Разные возрастные периоды требуют своих косметологических услуг.

Подростковый возраст

Опытный косметолог поможет пройти этот период максимально безболезненно, научит ухаживать за собой правильно.

20 лет

Здесь в ходу легкие процедуры, призванные поддерживать, увлажнять, очищать, питать и восстанавливать при необходимости.

25 лет

Мы прекращаем расти, начинаются процессы увядания. Кожа в некоторой степени обезвоживаются, начинают появляться мимические морщинки. Косметолог подскажет нужные уходовые средства, назначит пилинги, очищающие процедуры.

30 лет

Старение все интенсивнее, мимических морщин больше, кожные покровы менее упругие, эластичные. Здесь важны регулярные посещения косметолога, а также внимание к своему рациону, который должен содержать важные микроэлементы, необходимые для здоровья и молодости организма.

35 лет

Кожные покровы еще больше истончаются, плывут контуры лица, морщины углубляются. Здесь крайне важен прием у косметолога, чтобы определить нужные процедуры и их частоту. Наиболее популярны такие:

контурная пластика; срединные пилинги; мезотерапия; фотоомоложение.

40 лет

нитевой лифтинг — справляется со вторым подбородком и улучшает контуры лица;

ботокс — способен разгладить морщины;

лазерная шлифовка — помогает вернуть коже упругость, омолаживает и разглаживает морщинки. Посещение косметологического кабинета становится необходимостью для тех, кто хочет выглядеть молодо и свежо. В этом возрасте гормональная система перестраивается, кожу важно дополнительно питать, увлажнять, сама она не справляется из-за сниженного уровня выработки гиалуроновой кислоты и коллагена. Возможные процедуры в это время: