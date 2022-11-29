Девушка увеличила губы и осталась с открытым ртом

Австралийская блогерша Миа Канти увеличила губы и осталась с открытым ртом. О неудачном сеансе у косметолога она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Юзерша с никнеймом miakanti_ призналась, что сначала была довольна результатом после проделанной косметологической процедуры. Однако позже во время чистки зубов инфлюэнсерша не смогла полностью открыть рот из-за онемения. Помимо этого, она столкнулась с подобными трудностями, когда ей пришлось надувать воздушные шары к празднику на работе.

«Мой начальник попросил меня надуть 100 шаров, а я просто физически не могу это сделать», — объяснила девушка в описании ролика.

Юзерша осознала, что больше не может выполнять простые повседневные задачи, а также смыкать губы. «Мне приходилось помогать руками, чтобы прикрыть свой рот», — заявила она.

Видео стало вирусным, набрав почти полмиллиона просмотров. Подписчики поделились похожими историями в комментариях под публикацией.

«Мне увеличили губы, а вечером после чистки зубов я прополоскала рот водой. Она растеклась повсюду. Такого я не ожидала», «А я поняла, что больше не могу свистеть», «Я долго не могла разобраться, что с моими губами не так, пока на днях не смогла ими удержать соломинку», — написали они.