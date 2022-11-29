6 лайфхаков для идеальных бровей каждый день

Они могут изменить выражение лица, сделать вас моложе и привлекательнее.

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К счастью, времена бровей-ниточек остались в прошлом, теперь все знают, как сильно брови влияют на все лицо: они могут сделать моложе и стройнее, а могут добавить возраста и придать хмурое, рассерженное выражение.

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Чтобы брови смотрелись идеально, важно правильно ухаживать за ними и научиться делать несложный макияж, который гармонично впишется в ваш образ.

Расчесывайте брови

Найдите прочную щеточку: кто-то используют зубную или ту, что сохранилась во флакончике с закончившейся тушью, и причесывайте брови несколько раз в день. Такая процедура позволит избавиться от мертвых клеток кожи, глубже проникнуть питательным веществам. А еще вы сможете оценить, какие участки бровей нуждаются в коррекции.

Не наносите крем на область бровей

По мнению бровистов, ингредиенты, содержащиеся в увлажняющем креме, а также в средствах для защиты от солнца, могут разрушать и истончать корень брови, мешая росту волосков. Поэтому после привычного бьюти-ритуала воспользуйтесь ватной палочкой и очистите брови от крема. Особенно важно это делать перед макияжем: крем в этой области впитывается долго, поэтому сделает любой косметический продукт менее стойким.

Не избегайте окрашиваний

Современные красители не влияют на качество волосков, зато избавят от необходимости каждое утро заново рисовать брови. Окрашивание у профессионала может полностью изменить ваше представление об идеальной форме и цвете бровей, потом вы сможете самостоятельно выполнять коррекцию без особого труда.

Пользуйтесь тандемом

Чтобы брови смотрелись естественно после макияжа, недостаточно прокрасить их тенями или карандашом: так создается плоский эффект нарисованных волосков. После того, как заполнили цвет и форму, добавьте на брови специальную тушь или гель: они сделают брови объемными, мягкими, более натуральными.

Используйте хайлайтер

Этот лайфхак известен многим: капелька хайлайтера под бровью подчеркивает объем дуги, делая взгляд более выразительным. Чтобы макияж при этом смотрелся естественно, используйте продукт без сияющих частиц. Он позволит создать световой блик, но не перетянет на себя внимание.

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