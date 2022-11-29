Что делать, если сохнут губы: советы и лучшие бьюти-средства

Кожа губ отличается повышенной чувствительность и уязвимостью, что связано с анатомическими особенностями этой зоны: очень тонкий роговой слой эпидермиса с большим количеством сальных желез и наличие, так называемой, влажной линии, по которой происходит смыкание губ, большое количество кровеносных сосудов и нервных окончаний. Такое строение способствует тому, что на коже губ появляются корочки и микротрещины.
Сухость губ может вызвать множество факторов:
В результате воздействия агрессивных погодных условий возникает нарушение барьерных свойств кожи на уровне самого верхнего ее слоя — рогового. Он словно растрескивается, в нем образуются микротрещенки, через которые кожа теряет запасы влаги, утрачивая свою эластичность.
Что же касается солнечных лучей, то кожа губ, в отличии от других участков лица, не имеет естественной защиты от УФ, поэтому более уязвима к их агрессивному воздействию, быстрее сохнет и стареет.
Недостаточная влажность может стать настоящей проблемой в отопительный сезон. Сухой и горячий воздух отопительных приборов способствует чрезмерному испарению влаги с поверхности губ.
Частое облизывание губ приводит к нарушению гидролипидного защитного слоя на их поверхности, а покусывание — к появлению микротрещин.
С одной стороны, эта вредная привычка «заставляет» человека чаще облизывать губы, т.к. способствует уменьшению слюноотделения. С другой стороны, происходит механическое повреждение защитного слоя из-за контакта с фильтром сигареты.
Например, стойкие и матовые помады часто вызывают сухость губ. Поэтому тем, кто предпочитает такой макияж, следует выбирать средства, в состав которых входят ухаживающие компоненты.
На фоне жестких диет или ограничений в потреблении жиров также может негативно отразиться на состоянии кожи губ.
Сухость губ может быть симптомом ряда заболеваний, причем необязательно кожных. Поэтому сухость губ — это не всегда сезонная проблема. В этом случае следует проконсультироваться с врачом.
Меры профилактики и коррекции сухости губ для того, чтобы сохранить кожу гладкой, мягкой и хорошо увлажненной:
Не облизывайте губы. Особенно на улице. Старайтесь не употреблять в пищу слишком горячие или слишком холодные блюда. Ежедневно удаляйте остатки макияжа с губ. 1-2 раза в неделю используйте мягкий скраб для губ. Перед выходом на улицу наносите специальные средства для губ: бальзамы, масла, блески, помады. Летом не стоит пренебрегать солнцезащитными средствами для губ. Правильно и сбалансированно питайтесь. В рационе обязательно должны присутствовать продукты, богатые жирными кислотами, особенно Омега-3 (орехи, растительные масла, авокадо, субпродукты, сливочное масло, жирные сорта рыбы). Соблюдайте питьевой режим. Пейте чистую воду в достаточном объеме (не менее 1,5 литров в день).