Что делать, если сохнут губы: советы и лучшие бьюти-средства

Кожа губ отличается повышенной чувствительность и уязвимостью, что связано с анатомическими особенностями этой зоны: очень тонкий роговой слой эпидермиса с большим количеством сальных желез и наличие, так называемой, влажной линии, по которой происходит смыкание губ, большое количество кровеносных сосудов и нервных окончаний. Такое строение способствует тому, что на коже губ появляются корочки и микротрещины.

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Сухость губ может вызвать множество факторов:

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Сильный ветер, холод или напротив жара, УФ-излучение

В результате воздействия агрессивных погодных условий возникает нарушение барьерных свойств кожи на уровне самого верхнего ее слоя — рогового. Он словно растрескивается, в нем образуются микротрещенки, через которые кожа теряет запасы влаги, утрачивая свою эластичность.

Что же касается солнечных лучей, то кожа губ, в отличии от других участков лица, не имеет естественной защиты от УФ, поэтому более уязвима к их агрессивному воздействию, быстрее сохнет и стареет.

Слишком сухой воздух

Недостаточная влажность может стать настоящей проблемой в отопительный сезон. Сухой и горячий воздух отопительных приборов способствует чрезмерному испарению влаги с поверхности губ.

Привычка постоянно облизывать или кусать губы

Частое облизывание губ приводит к нарушению гидролипидного защитного слоя на их поверхности, а покусывание — к появлению микротрещин.

Курение

С одной стороны, эта вредная привычка «заставляет» человека чаще облизывать губы, т.к. способствует уменьшению слюноотделения. С другой стороны, происходит механическое повреждение защитного слоя из-за контакта с фильтром сигареты.

Использование некоторых средств декоративной косметики

Например, стойкие и матовые помады часто вызывают сухость губ. Поэтому тем, кто предпочитает такой макияж, следует выбирать средства, в состав которых входят ухаживающие компоненты.

Несбалансированное питание и сильная жажда

На фоне жестких диет или ограничений в потреблении жиров также может негативно отразиться на состоянии кожи губ.

Различные заболевания

Сухость губ может быть симптомом ряда заболеваний, причем необязательно кожных. Поэтому сухость губ — это не всегда сезонная проблема. В этом случае следует проконсультироваться с врачом.

Меры профилактики и коррекции сухости губ для того, чтобы сохранить кожу гладкой, мягкой и хорошо увлажненной: