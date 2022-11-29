5 идей для яркого маникюра, который поднимет настроение

Зима — время не только выглядеть ярко, но и вносить правки в привычную бьюти-рутину. При выборе цвета и дизайна маникюра не ограничивайте себя базовой гаммой. О том, как правильно экспериментировать с нейл-артом и поднять себе настроение, рассказала блогерка Настя Рыжик.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Комикс-mood

В последнее время в центре внимания блогеров –– маникюр с дизайном комиксов. Новая, молодежная идея, которая точно никого не оставит равнодушным. Советую предупреждать мастера по маникюру заранее, поскольку отрисовка займет много времени. Однако результат точно того стоит. Мне кажется, что важно подходить ко всем процессам с творческой стороны.

Лазурный градиент

Еще один тренд, который уже начал набирать популярность среди бьюти-блогеров и звезд — градиент. Однако, в отличие от других трендов, здесь советуют использовать исключительно яркие морские оттенки: лазурный, индиго, зеленый. При создании маникюра стоит обратить внимание на переходы — они должны быть мягкими и светлыми.

Красочный эскиз

Смешение сразу броских оттенков — отличная идея для маникюра. Осенью в тренде остается мозаичная выкладка, абстрактные разводы в хаотичной манере и не только. Нейл-арт можно разнообразить черными или белыми акцентными границами или сделать обратный френч.

Голограммный эффект

В этом сезоне часто используются клеевые стикеры или лаки для создания экстраординарного маникюра Такая идея отличается простотой нанесения и снятия. В отличие от сложных дизайнов не придется тратить несколько часов на поход в салон. А эффект все равно останется на высоте.

Эпатажный френч