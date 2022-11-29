5 идей для яркого маникюра, который поднимет настроение

Зима — время не только выглядеть ярко, но и вносить правки в привычную бьюти-рутину. При выборе цвета и дизайна маникюра не ограничивайте себя базовой гаммой. О том, как правильно экспериментировать с нейл-артом и поднять себе настроение, рассказала блогерка Настя Рыжик.
В последнее время в центре внимания блогеров –– маникюр с дизайном комиксов. Новая, молодежная идея, которая точно никого не оставит равнодушным. Советую предупреждать мастера по маникюру заранее, поскольку отрисовка займет много времени. Однако результат точно того стоит. Мне кажется, что важно подходить ко всем процессам с творческой стороны.
Еще один тренд, который уже начал набирать популярность среди бьюти-блогеров и звезд — градиент. Однако, в отличие от других трендов, здесь советуют использовать исключительно яркие морские оттенки: лазурный, индиго, зеленый. При создании маникюра стоит обратить внимание на переходы — они должны быть мягкими и светлыми.
Смешение сразу броских оттенков — отличная идея для маникюра. Осенью в тренде остается мозаичная выкладка, абстрактные разводы в хаотичной манере и не только. Нейл-арт можно разнообразить черными или белыми акцентными границами или сделать обратный френч.
В этом сезоне часто используются клеевые стикеры или лаки для создания экстраординарного маникюра Такая идея отличается простотой нанесения и снятия. В отличие от сложных дизайнов не придется тратить несколько часов на поход в салон. А эффект все равно останется на высоте.
Необычный вариант — «мармеладный» кончик в цвет основному наряду или аксессуару в вашем образе. Еще один стильный вариант — близкие оттенки друг к другу — фон и кончик. Еще можно попробовать сделать арт с фольгой, металликом или золотом. Такой маникюр будет выглядеть броско и эксцентрично.