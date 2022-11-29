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3 часа назад

Российский косметолог назвала причины акне у взрослых

Lenta.ru

Российский косметолог Татьяна Баллирано назвала причины акне у взрослых. Комментарий эксперта приводит Life.

Российский косметолог назвала причины акне у взрослых
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам специалистки, к возникновению данного состояния могут привести генетические особенности, гормональные сбои, воздействие ультрафиолетовых лучей, которые иссушают кожу, а также неправильный уход, например чрезмерное очищение.

«Во-первых, это просто генетическая предрасположенность, очень часто встречается. Второе — банальное неочищение кожи, когда загрязняются поры, присоединяется вторичная инфекция, появляется воспаление. И, как ни странно, при гиперочищении [появляется акне], когда используют эксфолианты, какие-то пилинги. Иногда до двух-трех раз в день», — пояснила собеседница издания.

Кроме того, вызвать высыпания могут вредная еда и хронические заболевания, в том числе желудочно-кишечного тракта, печени и надпочечников.

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