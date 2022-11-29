Парикмахер раскрыл три способа стать стройнее с помощью причесок

Британский звездный парикмахер Крис Эпплтон раскрыл три способа стать стройнее с помощью причесок. Соответствующим видеороликом он поделился в своем TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Специалист, чей блог насчитывает более двух миллионов подписчиков, порекомендовал девушкам завивать волосы по направлению от лица, чтобы скорректировать его и подчеркнуть скулы. «При этом завитые в обратную сторону пряди округляют форму головы и визуально старят», — предупредил Эпплтон.

В то же время стилист посоветовал отказаться от бокового пробора, который, по его словам, ухудшает внешность, и заменить его на прямой. Последний придает волосам более густой вид, отметил эксперт.