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2 часа назад

Звездный парикмахер раскрыл три способа стать стройнее с помощью причесок

Lenta.ru

Британский звездный парикмахер Крис Эпплтон раскрыл три способа стать стройнее с помощью причесок. Соответствующим видеороликом он поделился в своем TikTok-аккаунте.

Парикмахер раскрыл три способа стать стройнее с помощью причесок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист, чей блог насчитывает более двух миллионов подписчиков, порекомендовал девушкам завивать волосы по направлению от лица, чтобы скорректировать его и подчеркнуть скулы. «При этом завитые в обратную сторону пряди округляют форму головы и визуально старят», — предупредил Эпплтон.

В то же время стилист посоветовал отказаться от бокового пробора, который, по его словам, ухудшает внешность, и заменить его на прямой. Последний придает волосам более густой вид, отметил эксперт.

В заключение парикмахер обратил внимание на варианты причесок с конским хвостом, которые, как утверждает Эпплтон, многим кажутся скучными. На размещенных кадрах специалист продемонстрировал вариант подобной укладки. «Чтобы сделать лицо визуально более стройным, закрепите волосы повыше», — посоветовал он.

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