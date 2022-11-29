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1 час назад

Дерматолог назвала способы избавиться от вросших волос на теле

Lenta.ru

Дерматолог Рашми Шетти из Индии назвала способы избавиться от вросших волос на теле. Соответствующий материал появился на сайте издания Vogue.

Дерматолог назвала способы избавиться от вросших волос на теле
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, данная проблема приводит к бактериальной инфекции и гиперпигментации. В связи с этим Шетти в первую очередь призвала читательниц журнала отказаться от тесной одежды. Вдобавок она посоветовала присмотреться к восковой эпиляции. «Эпиляция воском позволяет удалить корень волоса из фолликула. Станок удаляет растительность на теле лишь поверхностно, а она, в свою очередь, может врасти под кожу», — заявила она.

Кроме того, эксперт отметила, что врастание волос зависит от этапа подготовки кожи к бритью. Так, необходимо очистить кожный покров от омертвевших клеток, используя гликолевую, молочную или салициловую кислоту. «Они одинаково эффективны при лечении вросших волос, а также уменьшают воспаления и осветляют пигментные пятна», — подчеркнула Шетти и пояснила, что после эпиляции нужно успокоить раздраженную кожу с помощью увлажняющих косметических средств.

В заключение специалист порекомендовала не выщипывать самостоятельно вросшие волосы. Подобное действие может привести к дальнейшему раздражению и воспалению, предупредила доктор.

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