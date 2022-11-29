Дерматолог назвала способы избавиться от вросших волос на теле

Дерматолог Рашми Шетти из Индии назвала способы избавиться от вросших волос на теле. Соответствующий материал появился на сайте издания Vogue.

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По словам врача, данная проблема приводит к бактериальной инфекции и гиперпигментации. В связи с этим Шетти в первую очередь призвала читательниц журнала отказаться от тесной одежды. Вдобавок она посоветовала присмотреться к восковой эпиляции. «Эпиляция воском позволяет удалить корень волоса из фолликула. Станок удаляет растительность на теле лишь поверхностно, а она, в свою очередь, может врасти под кожу», — заявила она.

Кроме того, эксперт отметила, что врастание волос зависит от этапа подготовки кожи к бритью. Так, необходимо очистить кожный покров от омертвевших клеток, используя гликолевую, молочную или салициловую кислоту. «Они одинаково эффективны при лечении вросших волос, а также уменьшают воспаления и осветляют пигментные пятна», — подчеркнула Шетти и пояснила, что после эпиляции нужно успокоить раздраженную кожу с помощью увлажняющих косметических средств.