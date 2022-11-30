Как добавить «перчинки» в повседневный макияж

Согласитесь, бывает такое настроение, когда хочется накраситься как-то по особенному, но то идей нет, то встреча важная. Что тогда делать? Сегодня специально для WMJ блогер Фая рассказала, как сделать пятиминутный макияж более интересным. Берите на заметку!

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Повседневный макияж стал ежедневной рутиной. Кто-то подчеркивает свою естественную эстетику, кому-то, наоборот, нравится использовать свою косметичку по максимуму. Однако не у каждой самодостаточной и успешной девушки найдется лишнее время на долгие сборы. Что касается меня, то я в выборе макияжа непостоянна. Один день мой образ походит на семейство Кардашьян, второй день я становлюсь 4 участником группы Die Antwoord, а на третий день хожу лишь с зачесанными бровями и пучком на голове. На мой взгляд, повседневный макияж должен закрывать потребности конкретного дня и не быть обузой в ваших планах.

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Шаг первый — тон

Самое важное правило в макияже — хороший тон. Он начинается с праймера или увлажняющего крема, который может заменить основу под макияж. Я лично использую сияющий праймер с SPF. Если у вас здоровая кожа без видимых несовершенств, то вам повезло, однако это не отменяет использование тональной основы и консилера. Два этих продукта созданы не только для «декора», но и для дополнительной защиты вашей кожи от прочей косметики и внешней среды.

Шаг второй — пудра, румяна и контур

Дальше переходим к декоративной косметике. Пудра, румяна и контур — те продукты, что я использую по желанию. Так как, к примеру, матовая тональная основа зачастую исключает надобность в пудре. Брови каждый оформляет по-своему, но если брать последние тренды, то там нам диктуют естественную форму и уложенные волоски гелем.

Шаг третий — глаза и губы

Самыми главными для акцентов в макияже по-прежнему остаются глаза и губы. Цветные каялы, блестки во внутренние уголки глаз, графичные стрелки и прочие незначительные детали могут сделать ваш образ более интересным. Также не забывайте о текстуре губ, такие варианты как зацелованный, лаковый или просто выбранный нестандартный оттенок точно привлекут к себе внимания. Только помним правило: два акцента в повседневном макияже — слишком много, так что выбираем что-то одно.

Образ первый: тон, брови, алые румяна в зону под глазами и красная помада. Одно условие к глазам не прикасаемся! Такой вот гламур с немного сонным эффектом точно добавит уюта и колорита в повседневную бьюти-рутину.

Второй образ: тон, брови, белые стрелки и блестки по всему подвижному веку и внутреннему уголку глаз, персиковый блеск на губы. Очень нежный нетривиальный образ с нотками легкой эйфории, точно запомнится коллегам.