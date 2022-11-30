5 трендов осенне-зимнего макияжа

В холодный период не всегда просто создать практичный и стильный макияж. Однако не переживайте, чтобы не произошло ошибок, совместно с блогером Анастасией Кутовой мы подготовили 5 креативных идей для осенне-зимнего периода.

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Макияж без макияжа

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Хочу сразу тебя обрадовать — мир устал от трендов. Что тогда делать? Куда бежать? Какой запрос забивать в поисковик? Бежать никуда и не придется — стоит лишь просто заглянуть внутрь себя и там найти все ответы. В эпоху перенасыщения модными тенденциями самым классным является то, что идет от сердца, а именно: уникальность. Поэтому в этом сезоне основной акцент падает на макияж без макияжа. Нам хочется больше прозрачности больше чистоты и отсутствия маски. В таком образе важно концентрировать не на то, как подчеркивает скулы Анджелина Джоли или выделяет глаза Кара Делевинь, а на то, что тебе самой нравиться в своей внешности, и чтобы ты выделила. И, конечно, еще один плюс — это маленький набор продуктов, который спокойно поместится в каждую сумку.

Тепло в коричневых оттенках

Я выбираю этой осенью макияж в теплых коричневых оттенках. Консилер под глаза. Легкий румянец на щеках. Скульптор на зону скул. Немного коричневых блесток на веках создадут праздничное настроение и помогают абстрагироваться от уличной слякоти. Легкий коричневый тон, можно нанести и на губы. Я люблю подводить их коричневым карандашом, это визуально добавляет им объема. И, конечно, черная тушь для еще более выразительного взгляда кошки, и вуаля, ты готова покорять мир.

Узкие брови

Неординарный тренд этого сезона — узкие брови. Неожиданное и очень смелое решение в духе 90-х. Тут главное, точно определи для себя, хочешь ли ты следовать этому тренду, так как выщипать легко, а вот отрастить назад сложно. Но все новое и необычное — всегда классно. Особенно, если ты умеешь это преподносить и чувствуешь себя в этом легко, свободно, уместно и уверенно.

Сияние

Я не зря сказала о блестящих тенях, этой осенью сиять разрешено на все 100. В ход могут идти все сияющие бойцы косметического фронта: хайлайтер, глиттер, блестки. Все, на что упадет глаз — разрешено стилистами и креативными редакторами не только на Хеллоуин, но и в повседневном образе. Но тут важно знать меру, чтобы не утяжелить макияж в погоне за яркостью и не превратиться в светоотражающий щит.

Персиковая непринужденность