В сети восхитились внешностью юристки в откровенном бикини

На размещенных кадрах девушка предстала перед камерой во время работы. Она позировала в объемной черно-салатовой куртке с серыми полосками, в массивных перчатках и покрытых строительной пылью штанах. При этом юзерша распустила волосы и сделала неяркий макияж, подчеркнув губы, глаза и брови. «Ты работаешь электриком?» — привела она вопрос, который, по ее словам, нередко слышит от окружающих. «Почему бы и нет? Давайте покончим со стигматизацией», — ответила блогерша, добавив к ролику хештеги о том, что женщинам следует поддерживать друг друга.