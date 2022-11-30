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30 ноября

В сети восхитились внешностью девушки-электрика в униформе

Lenta.ruиещё 1

В сети восхитились внешностью юристки в откровенном бикини
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Блогерша Корнелия (фамилия неизвестна) показала внешность в униформе электрика и восхитила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала перед камерой во время работы. Она позировала в объемной черно-салатовой куртке с серыми полосками, в массивных перчатках и покрытых строительной пылью штанах. При этом юзерша распустила волосы и сделала неяркий макияж, подчеркнув губы, глаза и брови. «Ты работаешь электриком?» — привела она вопрос, который, по ее словам, нередко слышит от окружающих. «Почему бы и нет? Давайте покончим со стигматизацией», — ответила блогерша, добавив к ролику хештеги о том, что женщинам следует поддерживать друг друга.

В свою очередь, пользователи сети сделали девушке комплименты в комментариях. «Ты абсолютно сногсшибательна», «Привет, красавица», «Красивая и талантливая», «Приятно видеть женщин в этом деле», — заявили они.

Ранее в ноябре служащая в Военно-воздушных силах США блогерша Шелби Мак показала внешность в униформе и восхитила зрителей.

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