Девушке сделали эпиляцию с помощью бумаги для принтера

Блогерша Тринити (фамилия неизвестна) с никнеймом @pimpttt из Техаса, США, пришла в салон красоты на процедуру эпиляции и удивила фанатов процессом. Соответствующей историей она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам 21-летней девушки, она впервые решила удалить волосы на ногах с помощью воска и обратилась в салон красоты. На кадрах видно, как мастер наносит на кожу клиентки средство, а затем пытается избавиться от него с помощью бумаги для принтера, которая при выполнении процедуры рвется на части.

«Итак, после этого она [мастер] вытащила пинцет и начала выщипывать волоски», — объяснила юзерша в описании ролика.

При этом блогерша уточнила, что обращалась в данный салон красоты в течение нескольких лет и часто делала там педикюр.

«Я не хочу создавать им антирекламу, но как можно выполнять эпиляцию обычной бумагой?» — заявила она.