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2 часа назад

Девушке в салоне красоты сделали эпиляцию с помощью бумаги для принтера

Lenta.ru

Блогерша Тринити (фамилия неизвестна) с никнеймом @pimpttt из Техаса, США, пришла в салон красоты на процедуру эпиляции и удивила фанатов процессом. Соответствующей историей она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Девушке сделали эпиляцию с помощью бумаги для принтера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам 21-летней девушки, она впервые решила удалить волосы на ногах с помощью воска и обратилась в салон красоты. На кадрах видно, как мастер наносит на кожу клиентки средство, а затем пытается избавиться от него с помощью бумаги для принтера, которая при выполнении процедуры рвется на части.

«Итак, после этого она [мастер] вытащила пинцет и начала выщипывать волоски», — объяснила юзерша в описании ролика.

При этом блогерша уточнила, что обращалась в данный салон красоты в течение нескольких лет и часто делала там педикюр.

«Я не хочу создавать им антирекламу, но как можно выполнять эпиляцию обычной бумагой?» — заявила она.

Видео стало вирусным, набрав более двух миллионов просмотров. «Мне жаль потраченных тобой времени и денег», «Твоей главной ошибкой было пойти в маникюрный салон на процедуру эпиляции», «Я не шучу, позвони в вышестоящие органы и пожалуйся на это заведение», — прокомментировали кадры подписчики.

Красота,
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