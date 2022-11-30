Зачем нужен ночной крем для лица и как правильно его выбрать

Пока мы спим, внутренние процессы не останавливаются и кожа продолжает свою работу. Именно поэтому сон является одним из важных факторов сохранения молодости и красоты.

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Екатерина Островская Косметолог-эстетист, исполнительный директор бренда LIFECODE

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Если вкратце, то днем все ресурсы кожи направлены на защиту, а ночью на восстановление. Самые интенсивные процессы восстановления происходят где-то с одиннадцати до двенадцати часов. Именно в это происходит процесс деления клеток, которые отвечают за обновление и восстановление кожи.

Кроме того, ночью кожа нуждается в дополнительном уважении, так как повышается ее температура и кислотность, а кожное сало выделяется в меньшем объеме.

Ночь — отличное время для использования плотных текстур, если у вас сухая кожа, восстанавливающих и антивозрастных средств.

Как правило, до 30 лет наша кожа сама способна справляться с проблемами восстановления, регенерации, сухости. А вот после 25-30 отсутствие должного ухода за кожей обходятся нам слишком «дорого». Я бы не разделяла кремы на дневной и ночной. А разделила бы на увлажнение и питание. И ночное время как раз отдала бы питанию нашей кожи.

Прежде чем подобрать ночной (питательный крем), нужно определиться со своим типом кожи. А уже затем подбирать уход. Помните, что даже жирной коже питание просто необходимо. Главное — избегать кремы, в составе которых содержатся комедогенные масла. Важно подбирать не только базу с маслами, но обращать внимание на активные компоненты, которые содержатся в креме и помогут решить именно вашу проблему: повышение тургора, упругости кожи, сокращение мимических морщин и др. В данном случае, подобрать тот или иной крем, поможет производитель или ваш косметолог.

Для лучшего восстановления в ночное время коже необходимо не только увлажнение, но и питание. Поэтому помимо увлажняющей сыворотки мы рекомендуем использовать крем, в котором содержатся ценные масла, чтобы после сна ваша кожа имела здоровый вид. Как правило, ночной крем более плотной текстуры, но это не является обязательным условием, так как важен состав.

Не старайтесь наносить несколько кремов на ночь за раз. Принцип «чем больше — тем лучше» здесь не работает. Важно подобрать уход, который необходим именно вам. Важно, чтобы крем решал проблему. Поясню: мало напитать маслами кожу, нужно смотреть на те компоненты, который сделает вашу кожу сияющей, упругой, устранит видимые возрастные изменения. Более того, используя несколько кремов одновременно или меняя каждый день, вы точно не поймете какой из них работает, или, что хуже того, какой крем мог дать аллергическую реакцию. Ведь когда мы говорим о качественном уходе, мы приравниваем его к регулярному и системному уходу.

Также необходимо помнить, что ночной крем, как и любой другой уход, мы наносим за 20-30 минут до сна. И не забываем о правильном нанесении крема. И сейчас последует вопрос: можно ли крем нанести неправильно? Конечно, можно. Более того, чаще всего мы именно так и делаем. Просто берем средство и хаотично размазываем по лицу. Именно это слово уместно к нашим движениям. Поэтому читайте и запоминайте:

1. Небольшое количество крема или сыворотки выдавите из тюбика или положите шпателем из баночки на руку. Растерялись от слова «небольшое»? Вам нужна примерно горошина или пара капель в зависимости от текстуры средства.

2. Разотрите средство подушечками пальцев. Это придаст ему температуру тела. А она в свою очередь активизирует ингредиенты.

3. Нанесите крем на лицо и шею по массажным линиям. Да, о шее не забываем, так как кожа на ней тоже требует ухода. Если используете специальные средства для шеи и зоны декольте, то сначала наносим их, потом крем для лица.

4. Не старайтесь нанести крем плотнее или экономнее. В первом случае на коже останутся излишки, так как она впитает лишь необходимое, а оставшееся вам придется снимать салфеткой. А во втором — вам просто не хватит средства на всё лицо.