Как сохранить молодость и здоровье кожи лица

Косметолог рассказала о правилах и особенностях бьюти-рутины.

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Кто не хочет оставаться молодым и привлекательным долгие годы? Сохранить чёткий овал лица, ясный взгляд, гладкую кожу и естественный румянец. Но время, к сожалению, неподвластно и диктует свои правила: с годами приходит увядание и понимание того, что лучше уже не будет.

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Хотим вас успокоить: будет! И можно выглядеть лучше, моложе и замедлить процессы старения. Более того, не прибегая к филерам и пластической хирургии.

Почему стареет кожа

Неизбежно влияют:

экология;

генетический фактор;

погодные условия (ультрафиолетовое облучение, ветер, дожди);

тип старения.

питание;

сон;

стрессы;

питьевой режим;

неправильный уход за кожей;

подбор косметических средств. Что можно наладить или исправить:

Важен и тип старения. Кто-то долгие годы сохраняет чёткий овал лица, а у некоторых он «плывёт» сразу. Одни лица покрываются мелкими морщинами, другие — глубокими. Внешние факторы, конечно, тоже влияют, но ключевое тут заложено генетически.

Всего выделяют четыре типа старения:

Мелкоморщинистый. Лицо сохраняет свои формы подтянутыми, но появляется сеточка мелких морщин.

Усталый. Лицо выглядит осунувшимся, кожа становится тусклой, уголки рта опущены.

Мышечный. Выраженные носогубные складки, которые появляются буквально за пару лет, пигментные пятна, черты лица становятся заострёнными и грубеют.

Деформационный. Лицо как бы «стекает» вниз, становится оплывшим и теряет чёткость, сами черты лица долгое время остаются молодыми.

Волшебной таблетки сохранения молодости, к сожалению, не существует, тут нужен исключительно комплексный подход.

Режим сна и отдыха

Не стоит недооценивать значение сна для организма — ночью клетки организма обновляются, ускоряется регенерация. Отдыхайте побольше, это важно для ровного функционирования нервной и гормональной систем.

Здоровое питание

Старайтесь питаться полезными продуктами: нежирным мясом, овощами, крупами, фруктами. Не забывайте про жиры, Омега-3 и Омега-6 кислоты и питьевой режим: пить нужно исключительно простую воду. Новомодные диеты противопоказаны: недостаток питательных веществ также провоцирует увядание.

УФ-защита

Солнечные лучи крайне негативно влияют на молодость, запуская процесс фотостарения: кожа пересыхает, покрывается пигментными пятнами и становится дряблой.

Обязательно пользуйтесь средствами с SPF-50 летом и не сидите под палящими лучами. Зимой тоже не забывайте про защиту: многие тональные кремы обогащены солнцезащитными фильтрами.

Уход за кожей

Не стоит расстраиваться при виде цен на услуги косметологии, а также дорогущие средства, главное — постоянный уход, а не время от времени. Необходимый минимум: средство для умывания, тоник, дневной и ночной кремы, маска для лица.

Гиалуроновая кислота — вырабатывается в клетках нашего организма и притягивает воду, увлажняет и разглаживает.

AHA-кислоты – фруктовые кислоты усиливают регенерацию, осветляют пигментные пятна, делают кожу лица свежей и подтянутой.

По ссылке узнаете, какие ежедневные привычки замедляют процессы старения.

Ретинол — витамин А, антиоксидант, уменьшает следы усталости.

Пептиды — аминокислоты, которые повышают эластичность, разглаживают морщины. Какие косметические компоненты помогают продлить молодость кожи?

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