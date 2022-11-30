Как сохранить молодость и здоровье кожи лица

Косметолог рассказала о правилах и особенностях бьюти-рутины.
Кто не хочет оставаться молодым и привлекательным долгие годы? Сохранить чёткий овал лица, ясный взгляд, гладкую кожу и естественный румянец. Но время, к сожалению, неподвластно и диктует свои правила: с годами приходит увядание и понимание того, что лучше уже не будет.
Хотим вас успокоить: будет! И можно выглядеть лучше, моложе и замедлить процессы старения. Более того, не прибегая к филерам и пластической хирургии.
Неизбежно влияют:
Важен и тип старения. Кто-то долгие годы сохраняет чёткий овал лица, а у некоторых он «плывёт» сразу. Одни лица покрываются мелкими морщинами, другие — глубокими. Внешние факторы, конечно, тоже влияют, но ключевое тут заложено генетически.
Всего выделяют четыре типа старения:
Волшебной таблетки сохранения молодости, к сожалению, не существует, тут нужен исключительно комплексный подход.
Не стоит недооценивать значение сна для организма — ночью клетки организма обновляются, ускоряется регенерация. Отдыхайте побольше, это важно для ровного функционирования нервной и гормональной систем.
Старайтесь питаться полезными продуктами: нежирным мясом, овощами, крупами, фруктами. Не забывайте про жиры, Омега-3 и Омега-6 кислоты и питьевой режим: пить нужно исключительно простую воду. Новомодные диеты противопоказаны: недостаток питательных веществ также провоцирует увядание.
Солнечные лучи крайне негативно влияют на молодость, запуская процесс фотостарения: кожа пересыхает, покрывается пигментными пятнами и становится дряблой.
Обязательно пользуйтесь средствами с SPF-50 летом и не сидите под палящими лучами. Зимой тоже не забывайте про защиту: многие тональные кремы обогащены солнцезащитными фильтрами.
Не стоит расстраиваться при виде цен на услуги косметологии, а также дорогущие средства, главное — постоянный уход, а не время от времени. Необходимый минимум: средство для умывания, тоник, дневной и ночной кремы, маска для лица.
Лучше избегать насыщенных тёмных оттенков, они делают лицо грубее и старше: попробуйте nude-макияж, тональный крем предпочтительнее на жировой основе (не забывайте про SPF), а вместо стойкой помады возьмите блеск. Соблюдая эти несложные советы, отражение в зеркале будет вызывать только гордость за свою красоту и молодость.