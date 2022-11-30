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56 минут назад

Как сохранить молодость и здоровье кожи лица — 5 эффективных советов от косметолога

Чемпионат.com

Косметолог рассказала о правилах и особенностях бьюти-рутины.

Как сохранить молодость и здоровье кожи лица
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Кто не хочет оставаться молодым и привлекательным долгие годы? Сохранить чёткий овал лица, ясный взгляд, гладкую кожу и естественный румянец. Но время, к сожалению, неподвластно и диктует свои правила: с годами приходит увядание и понимание того, что лучше уже не будет.

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Хотим вас успокоить: будет! И можно выглядеть лучше, моложе и замедлить процессы старения. Более того, не прибегая к филерам и пластической хирургии.

Почему стареет кожа

Неизбежно влияют:

  • экология;
  • генетический фактор;
  • погодные условия (ультрафиолетовое облучение, ветер, дожди);
  • тип старения.
Что можно наладить или исправить:
  • питание;
  • сон;
  • стрессы;
  • питьевой режим;
  • неправильный уход за кожей;
  • подбор косметических средств.

Важен и тип старения. Кто-то долгие годы сохраняет чёткий овал лица, а у некоторых он «плывёт» сразу. Одни лица покрываются мелкими морщинами, другие — глубокими. Внешние факторы, конечно, тоже влияют, но ключевое тут заложено генетически.

Всего выделяют четыре типа старения:

  • Мелкоморщинистый. Лицо сохраняет свои формы подтянутыми, но появляется сеточка мелких морщин.
  • Усталый. Лицо выглядит осунувшимся, кожа становится тусклой, уголки рта опущены.
  • Мышечный. Выраженные носогубные складки, которые появляются буквально за пару лет, пигментные пятна, черты лица становятся заострёнными и грубеют.
  • Деформационный. Лицо как бы «стекает» вниз, становится оплывшим и теряет чёткость, сами черты лица долгое время остаются молодыми.

Волшебной таблетки сохранения молодости, к сожалению, не существует, тут нужен исключительно комплексный подход.

Режим сна и отдыха

Не стоит недооценивать значение сна для организма — ночью клетки организма обновляются, ускоряется регенерация. Отдыхайте побольше, это важно для ровного функционирования нервной и гормональной систем.

Здоровое питание

Старайтесь питаться полезными продуктами: нежирным мясом, овощами, крупами, фруктами. Не забывайте про жиры, Омега-3 и Омега-6 кислоты и питьевой режим: пить нужно исключительно простую воду. Новомодные диеты противопоказаны: недостаток питательных веществ также провоцирует увядание.

УФ-защита

Солнечные лучи крайне негативно влияют на молодость, запуская процесс фотостарения: кожа пересыхает, покрывается пигментными пятнами и становится дряблой.

Обязательно пользуйтесь средствами с SPF-50 летом и не сидите под палящими лучами. Зимой тоже не забывайте про защиту: многие тональные кремы обогащены солнцезащитными фильтрами.

Уход за кожей

Не стоит расстраиваться при виде цен на услуги косметологии, а также дорогущие средства, главное — постоянный уход, а не время от времени. Необходимый минимум: средство для умывания, тоник, дневной и ночной кремы, маска для лица.

Какие косметические компоненты помогают продлить молодость кожи?
  • Гиалуроновая кислота — вырабатывается в клетках нашего организма и притягивает воду, увлажняет и разглаживает.
  • AHA-кислоты – фруктовые кислоты усиливают регенерацию, осветляют пигментные пятна, делают кожу лица свежей и подтянутой.
  • По ссылке узнаете, какие ежедневные привычки замедляют процессы старения.
  • Ретинол — витамин А, антиоксидант, уменьшает следы усталости.
  • Пептиды — аминокислоты, которые повышают эластичность, разглаживают морщины.

Макияж

Лучше избегать насыщенных тёмных оттенков, они делают лицо грубее и старше: попробуйте nude-макияж, тональный крем предпочтительнее на жировой основе (не забывайте про SPF), а вместо стойкой помады возьмите блеск. Соблюдая эти несложные советы, отражение в зеркале будет вызывать только гордость за свою красоту и молодость.

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