Новая «Мисс Земля»: как живет самая красивая девушка планеты

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Земля — 2022» впервые стала кореянка. 23-летняя Мина Сью Чой обошла представительниц Австралии, Колумбии и Палестины, которые получили титулы «Мисс Воздух — 2022», «Мисс Огонь — 2022» и «Мисс Вода — 2022». Корону победительнице вручила «Мисс Земля — 2021» Дестини Эвелин Вагнер из Белиза. «Лента.ру» рассказывает о жизни и принципах главной красавицы Земли.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В этом году конкурс впервые с начала пандемии проводился очно: до этого в 2020 и 2021 годах организаторы устроили виртуальное награждение. Тогда это был первый подобный прецедент в истории Большой четверки конкурсов красоты, и он, конечно, помог обеспечить безопасность участниц, но сильно сказался на зрелищности состязания. Поэтому очный финал конкурса 29 ноября в филиппинском городе Паранаке получился особенно праздничным.

Lenta.ru

«Мисс Земля» — самый молодой из Большой четверки конкурсов красоты. Организаторы этого смотра красавиц преследуют цель не только устроить шоу, но и привлечь внимание к экологическим проблемам. Победительница должна быть не просто красавицей, но и болеть душой за природу планеты, ведь весь следующий год ей предстоит работать в качестве представительницы программы ООН по окружающей среде, сотрудничать со Всемирным фондом дикой природы и другими организациями.

Поэтому в анкетах участниц на сайте конкурса у каждой девушки указано животное, которое ей нравится больше всего. У победительницы этого года Мины Сью Чой это был дельфин.

Будущая «Мисс Земля — 2022», представительница Южной Кореи Мина Сью Чой, родилась в корейской семье в Сиднее, Австралия, и прожила там до семи лет. Затем переехала в Сеул и пошла в местную школу. Девушка призналась, что сначала сверстники не приняли ее, поскольку она много говорила на английском, но вскоре у нее получилось адаптироваться и найти друзей.

Сью Чой несколько раз меняла место жительства и периодически возвращалась на этническую родину. У нее есть родственники в Канаде, Австралии, США и Южной Корее. По словам девушки, несмотря на расстояния ее близким удается поддерживать связь и собираться на важные праздники. Родители Мины научили ее чтить семейные традиции и при этом быть открытой новому опыту. В 2021 году кореянка переехала в США и начала изучать искусство коммуникаций в Университете Иллинойса в Урбана-Шампейн. В том же году она получила титул «Мисс Корея — 2021».

Lenta.ru

Мина объяснила, что очень гордится принадлежностью к корейскому народу. Она считает корейцев трудолюбивыми и умеющими принимать вызовы судьбы. Девушка призналась, что ей приятен интерес людей всего мира к Корее и ее культуре.

Самым необычным поступком, который она когда-либо совершала, Мина считает поездку на Бали, о которой она не предупредила мать и отца. Тогда она летела с пересадкой и опоздала на стыковочный рейс, из-за чего ей пришлось просидеть в аэропорту десять часов.

«Это был мой первый опыт путешествия в одиночку в незнакомое место. Помню, что одновременно испытывала и тревогу, и сильный интерес к новому», — сказала Сью Чой.

Среди приоритетов Мины — снижение углеродного следа за счет использования экологичного транспорта. По ее словам, она любит ездить на велосипеде по улицам Сеула и наслаждаться их красотой. Она объяснила, что езда на велосипеде полезна не только для здоровья, но и для окружающей среды. Зеленый транспорт помогает сократить выбросы опасного для человека и природы углекислого газа.

Lenta.ru