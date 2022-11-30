Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

Косметолог Аббасова: для здоровья кожи зимой важно поддерживать водный баланс

Газета.Ru

Кожа — очень чувствительный орган, который в зимний период испытывает сильный стресс из-за перепадов температур, поэтому важно соблюдать водный баланс в организме. Об этом в беседе с РИАМО рассказала косметолог, основатель центра красоты LL Beauty Лана Аббасова. По ее словам, недостаток воды оказывает негативное влияние на кожные покровы. При этом она отметила, что специально пить большое количество жидкости не нужно, а ровно столько, сколько требует организм.

Для здоровья кожи зимой важно поддерживать водный баланс
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Непонятно, что хуже действует на кожу: непогода или резкие перепады температур, поэтому обязательно следить за водным балансом. Не нужно пить 2 литра воды или 10, нет ни для кого правил, которые подойдут всем», — сказала Аббасова.

Кроме того, она порекомендовала принимать контрастный душ, использовать скрабы с небольшими гранулами для удаления отмерших клеток кожи, регулярно наносить обогащенные кислотами омега-3 и -6 кремы, а также употреблять достаточное количество витаминов.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, как бороться с вялостью и сонливостью зимой. По ее словам, регулярные прогулки на свежем воздухе, физическая активность и любимое занятие помогут сохранить бодрость и хорошее настроение.

Красота,Лидия Ионова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители