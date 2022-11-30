Для здоровья кожи зимой важно поддерживать водный баланс

Кожа — очень чувствительный орган, который в зимний период испытывает сильный стресс из-за перепадов температур, поэтому важно соблюдать водный баланс в организме. Об этом в беседе с РИАМО рассказала косметолог, основатель центра красоты LL Beauty Лана Аббасова. По ее словам, недостаток воды оказывает негативное влияние на кожные покровы. При этом она отметила, что специально пить большое количество жидкости не нужно, а ровно столько, сколько требует организм.
«Непонятно, что хуже действует на кожу: непогода или резкие перепады температур, поэтому обязательно следить за водным балансом. Не нужно пить 2 литра воды или 10, нет ни для кого правил, которые подойдут всем», — сказала Аббасова.
Кроме того, она порекомендовала принимать контрастный душ, использовать скрабы с небольшими гранулами для удаления отмерших клеток кожи, регулярно наносить обогащенные кислотами омега-3 и -6 кремы, а также употреблять достаточное количество витаминов.
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