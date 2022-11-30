Для здоровья кожи зимой важно поддерживать водный баланс

Кожа — очень чувствительный орган, который в зимний период испытывает сильный стресс из-за перепадов температур, поэтому важно соблюдать водный баланс в организме. Об этом в беседе с РИАМО рассказала косметолог, основатель центра красоты LL Beauty Лана Аббасова. По ее словам, недостаток воды оказывает негативное влияние на кожные покровы. При этом она отметила, что специально пить большое количество жидкости не нужно, а ровно столько, сколько требует организм.