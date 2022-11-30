6 ошибок, которые вредят здоровью и красоте лица

Можно покупать самую проверенную и дорогую косметику, проходить курсы массажа, делать инъекционные процедуры, но не видеть положительных изменений в своей внешности, а наоборот, замечать признаки старения раньше, чем это должно быть. Из-за чего? Из-за вполне очевидных ошибок, которые ежедневно совершают многие из нас. Сегодня основатель Федеральной сети салонов фейслифтинга IDOL FACE Евгения Конычева расскажет, что вредит нашему здоровью и красоте лица.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Евгения Конычева Основатель Федеральной сети салонов фейслифтинга IDOL FACE

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Уход

Тут много пунктов, поэтому коротко расскажу об основных ошибках. Обязательно смывайте косметику, приходя домой; умывайтесь перед сном, даже если вы не пользовались декоративными средствами. Не наносите слишком много косметических и уходовых средств одновременно, а к модным системам многоступенчатого ухода относитесь критично. Всего должно быть в меру.

Частые пилинги, очищения, отшелушивания, долгий горячий душ могут повредить верхний слой эпидермиса.

Не трогайте воспаления на лице. А если руки сами, заклейте болячку специальным пластырем: они пропитаны полезными веществами и закрывают рану от грязи.

SPF

Средства с SPF должны быть в вашей косметичке круглый год. Не нужно покупать отдельный тюбик, сейчас уходовая и декоративная косметика имеет солнцезащитные свойства, обращайте на это внимание при покупке.

Питание

Переизбыток сахара, экстремальные диеты, отказ от важных для организма продуктов — все это негативно сказывается на здоровье и на качестве кожи. Особенно опасно резко худеть после 30 лет: лишаясь жировой прослойки в лице, которая делает нас моложе, вы начинаете выглядеть более измождённо. Следите за соотношением белков, жиров и углеводов. Кофе и крепкий чай выпивайте до 3 чашек - суммарно - в день. А вот обычной воды нужно из объема 30мл на килограмм тела.

Вредные привычки

Помимо очевидных отеков на лице, из-за алкоголя теряют тонус кровеносные сосуды, происходит обезвоживание кожи и дефицита витаминов (в особенности витамин А, который нужен для выработки коллагена), появляются гусиные лапки, сухость, углубляются морщины.

Никотин в сигаретах уменьшает приток крови к нижнему слою кожи, лишая ее витаминов. Окись углерода, цианида, смол, формальдегида и других химических веществ оказывают токсическое воздействие на организм, а тот, в свою очередь, пускает все силы на борьбу с проблемой, а не на восстановление вашей естественной красоты.

Спорт и осанка

Начните с утренней зарядки в 15 минут, добавляя упражнения на осанку. Следите за спиной, плечами и шеей, их тонус положительно влияет на овал лица, формирует скулы и убирает второй подбородок. Иногда проблемы с лицом испрвляюстя именно спортом, а не массажем и инъекциями.

Сон

Во сне наше тело отдыхает, а мышцы расслабляются. Снижается гормон стресса, более активно восстанавливаются и обновляются клетки. Спать нужно 7-9 часов.

И не забывайте минимум раз в неделю менять постельное белье — наволочки можно чаще, — ложась на новое с чистыми волосами. На подушке после сна остаются пот, бактерии, чешуйки кожи, — все это приводит к воспалениям. Лучшая поза для сна - на спине. Ложась на бок или лицом в подушку вы получаете дополнительные заломы на лице.