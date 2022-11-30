Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
3 часа назад

Названа вредная распространенная ошибка при уходе за кожей

Lenta.ru

Дерматолог Элиф Бенар из Лондона, Англия, назвала вредящую коже распространенную ошибку при уходе. Комментарий эксперта приводит Express.

Названа вредная распространенная ошибка при уходе за кожей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам британки, в данный момент в сети стал популярен метод ухода за кожей, в рамках которого девушки стараются нанести на нее как можно больше косметических средств. Однако врач призвала сократить количество применяемых препаратов и отказаться от данного подхода, отметив, что он приводит к ухудшению внешнего вида. При этом для подбора наиболее подходящей косметики она посоветовала обратиться к специалисту.

«Распространенная ошибка — смешивать слишком много продуктов и выбирать неаптечные косметические средства. Это может привести к необратимому повреждению вашей кожи. Следует попросить дерматолога составить для вас индивидуальный план ухода», — отметила медик.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители