Названа вредная распространенная ошибка при уходе за кожей

По словам британки, в данный момент в сети стал популярен метод ухода за кожей, в рамках которого девушки стараются нанести на нее как можно больше косметических средств. Однако врач призвала сократить количество применяемых препаратов и отказаться от данного подхода, отметив, что он приводит к ухудшению внешнего вида. При этом для подбора наиболее подходящей косметики она посоветовала обратиться к специалисту.