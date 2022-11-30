Зажившие шрамы на лице не влияют на привлекательность

Американские ученые из Пенсильванского университета в Филадельфии установили, что хорошо зажившие небольшие шрамы на лице практически не оказывают влияния на оценку привлекательности, а иногда, наоборот, даже повышают ее. Их исследовательская работа опубликована в журнале Plastic and Reconstructive Surgery.

Фото: FBM.ru FBM.ru

50 добровольцев предоставили свои фотоснимки, над которыми специалисты немного поработали, добавив зажившие шрамы (в виде белых полос без неровностей) в разных местах на лице. 1 800 онлайн-участников оценивали лица с точки зрения уверенности в себе, дружелюбия и привлекательности. Результат продемонстрировал 89 000 оценок респондентов.

«Анализ показал, что средняя оценка привлекательности (по шкале от 0 до 5) составила 4,25 для лиц со шрамами и 4,26 для лиц без шрамов. Оценки уверенности значительно не отличались. Плюс, лица со шрамами часто оценивались как более дружелюбные, чем лица без шрамов», – говорится в материале.