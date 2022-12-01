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2 часа назад

Россиянам назвали несложные способы справиться с шелушением кожи зимой

Lenta.ruиещё 1

Справиться с начавшимся из-за неблагоприятных погодных условий зимой шелушением кожи поможет косметика с мочевиной, уверена врач-дерматолог, косметолог Алена Романова. Этот и другие несложные способы сохранить здоровье кожи в холода она назвала «Газете.ру».

Как справиться с шелушением кожи зимой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отметила Романова, зимой из-за мороза, сухого воздуха в помещении и резкого перепада температур при выходе на улицу кожа становится обезвоженной, раздраженной и шелушащейся. Чтобы справиться с этой проблемой и сохранить эпидермис здоровым, прежде всего необходимо изменить привычную бьюти-рутину. Дерматолог посоветовала россиянам сменить привычный гель для душа на специальное косметическое масло для душа, а также перестать активно растирать тело полотенцем после водных процедур. По мнению врача, правильнее будет просто обернуться им и подождать, пока кожа высохнет, или промокнуть излишки влаги.

С уже появившимся шелушением можно бороться при помощи косметики с мочевиной, продолжила Романова. Взрослым подойдет крем, в котором концентрация этого компонента достигает десяти процентов. «Его наносят после душа на все тело: от шеи до пяток. Использовать такой крем рекомендуется через день, но обладатели очень сухой кожи могут применять его ежедневно», — объяснила врач.

Для профилактики шелушений в зимний период также нелишним будет проверить уровень витамина D. При его нехватке стоит обратиться к врачу для подбора дозировки препаратов, которые позволят восполнить дефицит витамина в организме, заключила специалист.

Ранее врач-дерматолог Элиф Бенар назвала распространенную ошибку при уходе за кожей. Она призвала сократить количество косметических средств в домашней бьюти-рутине, отметив, что избыток препаратов может нанести больше вреда, чем пользы.

Красота,Ален Романов,
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