Гиперпигментация: причины появления и способы избавления

Осень и зима — прекрасное время решить проблему пигментации. Солнце становится не активным, или его вовсе нет с октября по декабрь, а значит, самое время для отбеливающих процедур наступило. Врач-косметолог и владелица клиники OMNY Ирина Шапиро рассказала, в чем причина возникновения гиперпигментации и как от нее избавиться.

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Ирина Шапиро Врач-косметолог и владелица клиники OMNY

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Почему стоит начать борьбу с пигментом с посещения эндокринолога

Все вопросы, связанные с красотой и омоложением, стоит начинать со здоровья, и уж тем более, если у вас внезапно появилась гиперпигментация. Нужно проконтролировать состояние печени, а также уровень половых гормонов и гормонов гипофиза. Важно изучить и область появления темных пятен: например, пигментацию кожи век вызывает дисбаланс гормонов при заболеваниях яичников и щитовидной железы. Поэтому, прежде чем прибегать к лазерным технологиям, которые действительно дают отличный результат, нужно найти причину, устранить ее, а затем в кабинете у косметолога избавляться от видимых недостатков этой проблемы.

Кстати, если вам 25-30 лет, и нет никаких проявлений пигмента, кожа чистая, ровная, однородный оттенок, вы можете узнать, что вас ждет в будущем. Практически в любой клинике красоты сейчас можно увидеть глубинные пигментные пятна, которые уже образовались в коже, но пока не вышли на поверхность. Именно такой тест, возможно, научит вас использовать солнцезащитные средства с такой же тщательностью, с которой вы сейчас защищаетесь от нежелательной беременности. Все знают, что, если не принять две три противозачаточные таблетки и не предохранятся иным способом, это приведет к беременности. А вот про нанесение крема с SPF мы часто забываем, так как проблема в молодости не видна.

Почему после воздействия солнечных лучей пигментации становится еще больше

Солнце, а в частности, УФ-излучение является основным фактором окружающей среды, воздействующим на кожу, и основным повреждающим фактором. Выработка меланина и образование пигментации — это защитная реакция кожи на раздражитель, с целью защиты жизненно важных структур клетки. УФ-излучение передает положительный сигнал эпидермально-меланиновым единицам, запускается каскад сложных биохимических реакций результатом которых является появление пигментных пятен или их потемнение.

С какой степенью пигментации могут помочь косметические продукты, а с какой справятся только косметологические процедуры?

Методы устранения гиперпигментации зависят от характера пигмента и от уровня его залегания (поверхностные, глубокозалегающие, смешанные пигментные пятна). Космецевтические препараты безусловно играют важную роль при ведении пациентов с различными видами пигментации, но получить хороший осветляющий результат без применения профессиональных косметологических процедур можно только людям с эпидермальной, начальной пигментацией. Выраженным терапевтическим действием обладают препараты, содержащие в своем составе, блокаторы меланогенеза (тиамидол, азелаиновая кислота, транексамовая кислота, коевая кислота, гидрохинон, арбутин, флаваноиды), антиоксиданты (Вит С, Вит Е, силимарин и др), альфа- и бета-гидроксикислоты, резорцин, ретиноиды (Вит А) и т.д.

Какие процедуры сейчас есть и в чем их инновационность?