Гиперпигментация: причины появления и способы избавления

Осень и зима — прекрасное время решить проблему пигментации. Солнце становится не активным, или его вовсе нет с октября по декабрь, а значит, самое время для отбеливающих процедур наступило. Врач-косметолог и владелица клиники OMNY Ирина Шапиро рассказала, в чем причина возникновения гиперпигментации и как от нее избавиться.
Ирина Шапиро Врач-косметолог и владелица клиники OMNY
Все вопросы, связанные с красотой и омоложением, стоит начинать со здоровья, и уж тем более, если у вас внезапно появилась гиперпигментация. Нужно проконтролировать состояние печени, а также уровень половых гормонов и гормонов гипофиза. Важно изучить и область появления темных пятен: например, пигментацию кожи век вызывает дисбаланс гормонов при заболеваниях яичников и щитовидной железы. Поэтому, прежде чем прибегать к лазерным технологиям, которые действительно дают отличный результат, нужно найти причину, устранить ее, а затем в кабинете у косметолога избавляться от видимых недостатков этой проблемы.
Кстати, если вам 25-30 лет, и нет никаких проявлений пигмента, кожа чистая, ровная, однородный оттенок, вы можете узнать, что вас ждет в будущем. Практически в любой клинике красоты сейчас можно увидеть глубинные пигментные пятна, которые уже образовались в коже, но пока не вышли на поверхность. Именно такой тест, возможно, научит вас использовать солнцезащитные средства с такой же тщательностью, с которой вы сейчас защищаетесь от нежелательной беременности. Все знают, что, если не принять две три противозачаточные таблетки и не предохранятся иным способом, это приведет к беременности. А вот про нанесение крема с SPF мы часто забываем, так как проблема в молодости не видна.
Солнце, а в частности, УФ-излучение является основным фактором окружающей среды, воздействующим на кожу, и основным повреждающим фактором. Выработка меланина и образование пигментации — это защитная реакция кожи на раздражитель, с целью защиты жизненно важных структур клетки. УФ-излучение передает положительный сигнал эпидермально-меланиновым единицам, запускается каскад сложных биохимических реакций результатом которых является появление пигментных пятен или их потемнение.
С какой степенью пигментации могут помочь косметические продукты, а с какой справятся только косметологические процедуры?
Методы устранения гиперпигментации зависят от характера пигмента и от уровня его залегания (поверхностные, глубокозалегающие, смешанные пигментные пятна). Космецевтические препараты безусловно играют важную роль при ведении пациентов с различными видами пигментации, но получить хороший осветляющий результат без применения профессиональных косметологических процедур можно только людям с эпидермальной, начальной пигментацией. Выраженным терапевтическим действием обладают препараты, содержащие в своем составе, блокаторы меланогенеза (тиамидол, азелаиновая кислота, транексамовая кислота, коевая кислота, гидрохинон, арбутин, флаваноиды), антиоксиданты (Вит С, Вит Е, силимарин и др), альфа- и бета-гидроксикислоты, резорцин, ретиноиды (Вит А) и т.д.
Одним из золотых стандартов коррекции гиперпигментации является фототерапия — избирательное поглощение высокоинтенсивным широкополосным светом меланина пигментного пятна, здоровые ткани при этом не повреждаются. Процедура безболезненная, неинвазивная (без повреждения кожных покровов), не требует реабилитации. Выраженный результат осветления наступает уже через несколько дней. Рекомендуется сочетать аппаратные методики с мезотерапией с содержанием осветляющих компонентов. Также активно применяются химические пилинги, лазерные методики коррекции, каждый случай уникален. Для достижения идеального результата необходим комплексный подход.