Какие процедуры сделать, чтобы встретить Новый год во всей красе

Говорят, как Новый год встретишь — так его и проведешь, поэтому в любых обстоятельствах не стоит пренебрегать подготовкой к главной новогодней ночи. И начинать это делать лучше заранее. Какие процедуры можно сделать в кабинете у косметолога за месяц, за две недели или за несколько дней до праздника, узнаете в новом материале на WMJ.ru.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Елена Умнова Врач-косметолог, основатель клиники Update, наставник Mertz по инъекционным процедурам

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За 30-20 дней до Нового года

SMAS-лифтинг

SMAS-лифтинг, ультраформер-терапия — это золотой стандарт преображения перед любыми важными событиями в жизни.

Преимущества. Аппаратная процедура, которая работает на том же уровне, что и пластические хирурги, но без видимой для окружающих реабилитации. Вы можете провести ее даже в обеденный перерыв — и вернуться к своим повседневным делам. Или запланировать отпуск в жаркой стране.

Процедура одновременно решает ряд актуальных для каждого задач: лифтинг и коррекцию жировых отложений на лице и теле проводят в рамках одного сеанса, врач меняет индивидуально глубину воздействия на аппарате. За 20-60 минут, в зависимости от размера зоны, можно подтянуть овал лица, избавиться от «мешков» под глазами, сделать лифтинг бровей, коррекцию второго подбородка, живота, внутренней поверхности рук и бедер, коленей.

Процедура однократная, не требует курса. Яркий эффект лифтинга заметен уже через неделю и нарастает в течение 4 месяцев. Результат сохраняется до 1,5 лет. Она активно стимулирует синтез коллагена, поэтому нет никакого эффекта отмены, наоборот, это отличная профилактика птоза на рубеже 30+.

Кому подходит? Подходит как женщинам, так и мужчинам. На щадящих параметрах рекомендуется проводить с 28 лет для профилактики процессов увядания. Отличный вариант для восстановления фигуры после родов.

Совет. Как правило, чтобы усилить эффект у возрастной кожи, косметологи рекомендуют провести процедуру коллагенотерапии или радиес-терапии по показаниям.

Микроигольчатый RF-лифтинг

Преимущества. Сочетание лифтинга, осветления тона кожи и выравнивания микрорельефа кожи (рубцы постакне, расширенные поры, морщины, растяжки) — 3 эффекта за 1 процедуру. Не каждый аппарат по микроигольчатому RF обладает таким комплексом преимуществ. Отличный вариант для тех, кому нужен максимум за короткий промежуток времени.

Кому подходит? Подходит как женщинам, так и мужчинам.

Совет. Процедура имеет легкую реабилитацию, поэтому постпроцедурный уход обязателен. Врач подбирает косметические средства, которые ускоряют регенерацию и усиливают эффективность.

IPL-терапия, или фотоомоложение М22

Преимущества. Комплексная терапия, которая в рамках одной процедуры борется с целым рядом проблем: пигментация, покраснения, расширенные сосуды и поры, акне и постакне. Врач меняет на аппарате светофильтры, которые нацелены на решение определенной проблемы. Улучшает тонус кожи, создавая приятный эффект свежего, отдохнувшего лица. Процедура курсовая, как правило ее проводят раз в 1-2 недели. Приятный бонус: согласно независимым клиническим исследованиям, фотоомоложение стимулирует гены молодости.

Совет. Пигментация и постакне — довольно распространенная проблема, требующая комплексной терапии. Поэтому идеальным дополнением будет химический пилинг до и плазмотерапия после, чтобы получить эффект фарфоровой кожи.

За 10-14 дней до Нового года

«Профиль Джоли», или контурная пластика и ботулинотерапия

Преимущества. Если вы за то, чтобы получить wow-эффект за час, контурная пластика с помощью филлеров дает самые быстрые и показательные результаты — вы видите сразу же результат преображения. Но у кожи метаболизм в молодом возрасте — 28 дней, а в зрелом еще дольше. Нужно время, чтобы препараты встроились в ткани. А эффект ботулинотерапии наступает только через 5 дней после инициирования. Поэтому проводить процедуру ремоделирования лица стоит не накануне новогодней ночи, а минимум за 2 недели до Нового года.

За 7-10 дней до Нового года

Фотодинамическая терапия и Led-терапия на аппарате Heleo4

Преимущества. Эффект 3 в 1: восстановить силы, перезагрузиться и стать красивее. В декабре мы себя не бережем, нужно многое успеть. Но энергетический потенциал организма не бесконечен. Как зарядить внутренние батарейки? Фотодинамическая терапия и Led-терапия на аппарате Heleo4 — это, пожалуй, самый экологичный способ для детокса кожи и ментального здоровья. Аппарат создает волны видимого света: синий — антибактериальное воздействие; красный — синтез коллагена; желтый — коррекция отечности и пигментации. Цвета и их сочетания врач подбирает по показаниям. В сочетании с маской на основе водоросли спирулины происходит процесс аутофагии и стимуляции АТФ-клеток — энергетических станций организма. Час под крыльями аппарата создает эффект, словно вы побывали на пляже и оставили проблемы старого года позади.

Совет. Рекомендуется пройти процедуру несколько раз, если вы ощущаете истощение сил и есть ощущение «могу заболеть».

За несколько дней-день до Нового года

Процедура на аппарате Hydrafacial

Преимущества. Пожалуй, лучший микс для важного события в одной процедуре: вакуумная деликатная чистка пор, эксфолиация, массаж, увлажнение и питание кожи без иглы, релакс. Врач меняет специальные одноразовые насадки и подбирает сыворотки. Во время процедуры сложно не заснуть.