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56 минут назад

Чем женщины оправдывают неудачное похудение

Eva.ru

Часто те, кто очень хочет похудеть, но ничего для этого не предпринимает, находят вполне логичные оправдания своего бездействия. Что же это за отговорки? Читайте в нашем материале, возможно, вы узнаете себя.

Чем женщины оправдывают неудачное похудение
Фото: Eva.ruEva.ru

Наверняка у каждой из вас есть подруги, которые вот уже лет 20 очень-очень хотят похудеть. На все новые диеты и призывы попробовать сбросить лишнее (а ведь об этом говорится с утра до ночи!) у них всегда находится целый ряд дежурных отговорок. Часто они с энтузиазмом берутся за дело, но через 3-5 дней бросают попытки, доставая из колоды заветный аргумент. Давайте разберемся, какой. Возможно, вы узнаете не только своих подруг, но и себя.

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Нет ни минуты свободного времени

То бабушку нужно отвезти в поликлинику, то помочь маме на даче на грядках, то сынок только отправился в детский сад, а потом и школа, да и три работы никуда не делись! И ни минутки, ни секунды свободной, чтобы сходить к врачу (только если уж совсем скрутило, и то, будет стоять до последнего), поесть не на ходу, а за столом, записаться на массаж или позволить себе иные, хоть какие-то удовольствия. И так двадцать лет подряд...

Правильное питание — дорогое удовольствие

Сегодня блогеры вовсю трубят о пользе авокадо, семян чиа, смузи из экзотических ингредиентов и прочих суперфудов. Поэтому у многих может сложиться впечатление, что правильное питание — это очень дорогостоящая затея! Авокадо и киноа стоят не три копейки, а именно их многие адепты здорового образа жизни активно показывают в социальных сетях, уверяя, что без этих продуктов здоровья и хорошей фигуры вам не видать. Все это абсолютно не соответствует истине! Питаться правильно — вовсе не равно питаться экзотическими продуктами. Если выбирать цельные продукты — кусок мяса или птицу, простую рыбу, крупы, фрукты и овощи, получится гораздо дешевле, а, главное, полезнее. Посчитайте, сколько денег тратится на колбасу, сосиски, печенье с непонятным составом (а ведь приготовить печенье дома совсем несложно — можно найти множество хороших рецептов!) — эта сумма будет гораздо выше той, которую вы потратите на неплохие продукты. Кстати, наша традиционная квашеная капуста — суперфуд далеко не хуже авокадо. Посчитайте, во сколько она вам обойдется в сезон — удивитесь.

Во всем виновата плохая генетика

Еще одна любимая отговорка тех, кто постоянно рассказывает, как ему сложно худеть и почему же этого вот уже 20 лет не случается. Дескать, и мама, и бабушка были полными, вот и я такая, ничего с этим не поделать. На это тоже есть что возразить. Дело в том, что полнота не передается по наследству на генетическом уровне, что доказано с помощью длительных исследований на близнецах. Их разлучали и помещали в приемные семьи, а после изучали их ИМТ и пищевые привычки. Так вот, там, где приемные родители страдали от лишнего веса, приемный ребенок тоже чаще всего становился тучным, а те дети, которые росли в семьях родителей со здоровым весом, не имели проблем с лишними килограммами. Напомним, у близнецов — одинаковый генотип, а этот эксперимент доказывает, что дело не столько в генетике, сколько в образе жизни и питания, которые родители передают своим детям. Хотите худеть? Меняйте образ жизни, генетика тут на последнем месте! Кстати, почти сюда же можно отнести отговорку про «широкую кость». Конечно, у нас разный тип телосложения, но если вы носите 20 лишних килограммов, к ширине кости это не имеет никакого отношения.

Гормональный сбой

Это любимая отговорка тех, кто постоянно пробует какие-то диеты — желательно максимально жесткие, потом за ними идет срыв (что закономерно) и быстрый набор веса. Или человек не отдает себе отчета в количестве съеденного за день, уверяя себя и окружающих, что он питается святым духом. Гормонального ожирения среди всего количества людей с лишним весом действительно ничтожно малый процент, чаще всего ожирение первично — вначале «наели» лишний вес, потом появились проблемы с эндокринной системой. В любом случае — сходите в поликлинику, сдайте анализы, узнаете много интересного.

Мне 40 и уже поздно

Безусловно, когда женщина переступает рубеж в 40 лет, в ее организме начинают происходить закономерные изменения. Климакс, как говорится, на пороге. Снижается основной обмен и калорийность рациона нужно немного сократить. Однако можно себе помочь, добавив к еженедельному расписанию 2-3 силовые тренировки с небольшим весом, которые будут поддерживать мышечную массу и укреплять костную систему. Конечно, питание тоже нужно пересмотреть, а также наведаться к гинекологу — современная заместительно-гормональная терапия способна творить чудеса. К тому же предлагаем оглянуться вокруг и заметить, сколько женщин в возрасте 40+ сегодня отлично выглядят, занимаются спортом в свое удовольствие и могут дать фору молодым девчонкам. Просто найдите наконец-то стоящую мотивацию для похудения, а отговорки оставьте в прошлом!

Наталья Филиппова: педагог-психолог, консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения, нутрициолог, специалист по РПП, wellbeing-эксперт, специалист по побору витаминов и минералов

Красота,Наталья Филиппова,
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