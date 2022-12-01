Чем женщины оправдывают неудачное похудение

Часто те, кто очень хочет похудеть, но ничего для этого не предпринимает, находят вполне логичные оправдания своего бездействия. Что же это за отговорки? Читайте в нашем материале, возможно, вы узнаете себя.

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Наверняка у каждой из вас есть подруги, которые вот уже лет 20 очень-очень хотят похудеть. На все новые диеты и призывы попробовать сбросить лишнее (а ведь об этом говорится с утра до ночи!) у них всегда находится целый ряд дежурных отговорок. Часто они с энтузиазмом берутся за дело, но через 3-5 дней бросают попытки, доставая из колоды заветный аргумент. Давайте разберемся, какой. Возможно, вы узнаете не только своих подруг, но и себя.

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Нет ни минуты свободного времени

То бабушку нужно отвезти в поликлинику, то помочь маме на даче на грядках, то сынок только отправился в детский сад, а потом и школа, да и три работы никуда не делись! И ни минутки, ни секунды свободной, чтобы сходить к врачу (только если уж совсем скрутило, и то, будет стоять до последнего), поесть не на ходу, а за столом, записаться на массаж или позволить себе иные, хоть какие-то удовольствия. И так двадцать лет подряд...

Правильное питание — дорогое удовольствие

Сегодня блогеры вовсю трубят о пользе авокадо, семян чиа, смузи из экзотических ингредиентов и прочих суперфудов. Поэтому у многих может сложиться впечатление, что правильное питание — это очень дорогостоящая затея! Авокадо и киноа стоят не три копейки, а именно их многие адепты здорового образа жизни активно показывают в социальных сетях, уверяя, что без этих продуктов здоровья и хорошей фигуры вам не видать. Все это абсолютно не соответствует истине! Питаться правильно — вовсе не равно питаться экзотическими продуктами. Если выбирать цельные продукты — кусок мяса или птицу, простую рыбу, крупы, фрукты и овощи, получится гораздо дешевле, а, главное, полезнее. Посчитайте, сколько денег тратится на колбасу, сосиски, печенье с непонятным составом (а ведь приготовить печенье дома совсем несложно — можно найти множество хороших рецептов!) — эта сумма будет гораздо выше той, которую вы потратите на неплохие продукты. Кстати, наша традиционная квашеная капуста — суперфуд далеко не хуже авокадо. Посчитайте, во сколько она вам обойдется в сезон — удивитесь.

Во всем виновата плохая генетика

Еще одна любимая отговорка тех, кто постоянно рассказывает, как ему сложно худеть и почему же этого вот уже 20 лет не случается. Дескать, и мама, и бабушка были полными, вот и я такая, ничего с этим не поделать. На это тоже есть что возразить. Дело в том, что полнота не передается по наследству на генетическом уровне, что доказано с помощью длительных исследований на близнецах. Их разлучали и помещали в приемные семьи, а после изучали их ИМТ и пищевые привычки. Так вот, там, где приемные родители страдали от лишнего веса, приемный ребенок тоже чаще всего становился тучным, а те дети, которые росли в семьях родителей со здоровым весом, не имели проблем с лишними килограммами. Напомним, у близнецов — одинаковый генотип, а этот эксперимент доказывает, что дело не столько в генетике, сколько в образе жизни и питания, которые родители передают своим детям. Хотите худеть? Меняйте образ жизни, генетика тут на последнем месте! Кстати, почти сюда же можно отнести отговорку про «широкую кость». Конечно, у нас разный тип телосложения, но если вы носите 20 лишних килограммов, к ширине кости это не имеет никакого отношения.

Гормональный сбой

Это любимая отговорка тех, кто постоянно пробует какие-то диеты — желательно максимально жесткие, потом за ними идет срыв (что закономерно) и быстрый набор веса. Или человек не отдает себе отчета в количестве съеденного за день, уверяя себя и окружающих, что он питается святым духом. Гормонального ожирения среди всего количества людей с лишним весом действительно ничтожно малый процент, чаще всего ожирение первично — вначале «наели» лишний вес, потом появились проблемы с эндокринной системой. В любом случае — сходите в поликлинику, сдайте анализы, узнаете много интересного.

Мне 40 и уже поздно

Безусловно, когда женщина переступает рубеж в 40 лет, в ее организме начинают происходить закономерные изменения. Климакс, как говорится, на пороге. Снижается основной обмен и калорийность рациона нужно немного сократить. Однако можно себе помочь, добавив к еженедельному расписанию 2-3 силовые тренировки с небольшим весом, которые будут поддерживать мышечную массу и укреплять костную систему. Конечно, питание тоже нужно пересмотреть, а также наведаться к гинекологу — современная заместительно-гормональная терапия способна творить чудеса. К тому же предлагаем оглянуться вокруг и заметить, сколько женщин в возрасте 40+ сегодня отлично выглядят, занимаются спортом в свое удовольствие и могут дать фору молодым девчонкам. Просто найдите наконец-то стоящую мотивацию для похудения, а отговорки оставьте в прошлом!