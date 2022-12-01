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2 часа назад

Хирург похвастался лицом клиентки после пластики и испугал пользователей сети

Lenta.ru

Турецкий хирург Мехти Салвиз (Mehti Salviz) похвастался в соцсетях одной из своих работ и испугал подписчиков. Соответствующее видео, которое стало вирусным и набрало более 80 тысяч просмотров, а также комментарии зрителей, появились в его личном TikTok-аккаунте.

Хирург похвастался лицом клиентки после пластики и испугал пользователей сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На своей странице врач из Стамбула регулярно делится постами, в которых запечатлены его клиенты до и после пластики. В последнем ролике Салвиз познакомил пользователей сети с девушкой, обратившейся к нему за трендовым «кошачьим» разрезом глаз.

В начале видео он крупным планом показал лицо героини перед операцией: на кадрах видно, что у нее голубые глаза миндалевидной формы. Затем девушка предстала перед камерой после манипуляции — ее глаза стали раскосыми, а внешность — восточной.

«Она выглядит потрясающе!» — похвалил сам себя Салвиз. Однако подписчики не согласились с мнением врача. «Честно говоря, она меня пугает», «Дамы, это точно не то, что стоит с собой делать», «Она теперь похожа на героиню фильма ужасов», «Надеюсь, кто-то сможет вернуть ей прежнюю внешность», — критиковали они.

В ноябре бывшая модель Playboy Ханна Элизабет сделала пластику под куклу Bratz и разозлила подписчиков. Она рассказала, что решила изменить внешность посредством хирургического вмешательства, отправившись для этого в Турцию. Модель сделала кантопластику (хирургическая коррекция глазной щели путем моделирования уголков и разреза глаз — прим. «Ленты.ру») и боковую блефаропластику, чтобы удалить лишнюю кожу на веках. Вдобавок Элизабет увеличила размер груди.

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