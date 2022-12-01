Шесть проверенных способов выглядеть моложе

Молодость кожи зависит не только от использования косметических продуктов, но и от ежедневных привычек. Вот что вы можете сделать, чтобы выглядеть молодо как можно дольше.

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Очень легко увлечься стремлением выглядеть моложе и забыть о том, что ваша личность важнее внешности. К тому же тело у всех стареет с разной скоростью. Эти шесть действий помогут вам сохранить молодость надолго и принять сам процесс старения.

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Позитивно относиться к старению. Многие кажутся моложе за счёт особого восприятия мира. Важно оставаться с возрастом любопытными, постоянно узнавать что-то новое, сохранять умственную и физическую активность. Важны также хорошие взаимоотношения с друзьями и семьёй.

Следить за здоровьем кожи и волос. По словам доктора Уильяма Ли, гладкая, мягкая и сияющая кожа делает вас моложе. В этом поможет употребление достаточного количества воды, правильное питание, физические упражнения. Что касается волос, то выглядеть более молодо вы будете, если правильно подберёте причёску.

Отказаться от курения. Известно, что курильщики чаще некурящих страдают раком лёгких, хроническим бронхитом и другими болезнями, связанными с лёгкими. Ещё из-за курения повышается риск развития рака пищевода, поджелудочной железы, мочевого пузыря, возникновения инсульта, инфаркта, болезней периферических сосудов. Также курение способствует пожелтению кожи и преждевременному появлению морщин. Спустя 10 лет после начала курения вы можете заметить, что ваши волосы стали сухими, тусклыми или истончёнными, у вас пожелтели зубы, стали медленнее заживать раны и порезы и пр.

Спать по 7-9 часов в день. Недостаток сна может привести к ускоренному старению. То есть у вас раньше появятся морщины, седина, снизится выработка коллагена. Кроме того, кожа у вас может стать сухой, а под глазами будут тёмные круги.

Употреблять продукты с пребиотиками и пробиотиками. Эти продукты помогут сохранить здоровье кишечника. Также они оказывают влияние на работу мозга, заставляя его вырабатывать гормоны «хорошего самочувствия». Важно употреблять, пищу, которая воздействует на пять систем организма: кровообращение, стволовые клетки (помогают в восстановлении органов), кишечный микробиом, система защиты ДНК (замедляет старение клеток), иммунитет (уменьшает воспаление, защищает от воздействия вирусов, бактерий, развития рака).

Не забывать о физической активности. Физические упражнения важны тем, что при регулярном выполнении повышают плотность костей, укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают работу мозга, предотвращают развитие хронических болезней, снижают уровень стресса. И чем больше вы тренируетесь, тем больше польза от этих упражнений.