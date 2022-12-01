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25 минут назад

Дерматолог раскрыла неожиданное свойство шампуня от перхоти

Lenta.ru

Дерматолог Блэр Мерфи-Роуз раскрыла неожиданное свойство шампуня от перхоти. Соотвествующий материал появился на сайте издания New York Post.

Врач раскрыла неожиданное свойство шампуня от перхоти
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что на платформе TikTok распространился ролик блогерши Элиз Майерс. Известно, что с конца сентября публикация стала вирусной, набрав 12,9 миллиона просмотров и 15,5 тысячи комментариев. Так, в размещенном видео юзерша рассказала, что использует шампунь от перхоти бренда Head & Shoulders в качестве средства для умывания лица. По ее словам, во время учебы в средней школе дерматолог порекомендовал ей данный продукт для борьбы с воспалениями, в том числе и акне.

В беседе с изданием доктор Мерфи-Роуз заявила, что многие специалисты в области косметологии советуют иногда использовать подобные средства, поскольку в них содержится цинк. «Оригинальный шампунь Head & Shoulders содержит пиритион цинка, который обладает противовоспалительными свойствами. Исследования показали, что цинк может помочь уменьшить прыщи», — отметила она.

При этом эксперт предупредила читателей портала, что шампунь с цинком эффективен при небольших высыпаниях. В случае с фолликулитом (инфекция волосяных фолликулов — прим. Ленты.ру) необходимо проконсультироваться со специалистом, заключила врач.

Ранее сертифицированный косметолог Блэр Хейс раскрыла опасные последствия популярной в соцсетях маски для лица из крови.

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