Врач раскрыла неожиданное свойство шампуня от перхоти

Отмечается, что на платформе TikTok распространился ролик блогерши Элиз Майерс. Известно, что с конца сентября публикация стала вирусной, набрав 12,9 миллиона просмотров и 15,5 тысячи комментариев. Так, в размещенном видео юзерша рассказала, что использует шампунь от перхоти бренда Head & Shoulders в качестве средства для умывания лица. По ее словам, во время учебы в средней школе дерматолог порекомендовал ей данный продукт для борьбы с воспалениями, в том числе и акне.