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1 час назад

Главные антитренды новогоднего макияжа 2023

WomanHit.ru

До главной ночи в году остался один месяц, а значит, пора продумывать свой образ. Если с маникюром мы разобрались, то настало время выяснить, что делать с праздничным макияжем. Чтобы в новогоднюю ночь вы светили ярче, чем звезда на праздничной ели, мы собрали антитренды, которые важно учитывать при выборе средств и самой техники макияжа.

Главные антитренды новогоднего макияжа 2023
Фото: WomanHit.ru - МКWomanHit.ru - МК

Темные «смоки»

Конечно, вы можете сделать сочные «смоки», ведь когда еще можно позволить себе макияж практически без правил! Однако одно правило все же есть — откажитесь от черных «смоки-айз». Несмотря на то, что многие визажисты считают эту технику универсальной для любого вечернего мероприятия, Черный Кролик рекомендует сделать ставку на цвет, и если вам хочется выделить глаза, сделайте растушевку насыщенным оттенком или же ограничьтесь драматичными стрелками.

Матовая кожа

Если лет десять назад мы от всей души втирали матирующие средства в кожу, а затем переходили к наслаиванию тонального крема с матовым эффектом, то сегодня стоит вообще забыть, что такое глухое матирование. Визажисты настоятельно рекомендуют подбирать средство с сатиновым финишем, а если у вас нормальная или сухая кожа, можно приобрести крем или тональный мусс с влажным финишем. Важное правило — если вы планируете яркий акцент в праздничном макияже, обязательно проработайте кожу и брови!

Контур для губ

Сегодня в тренды возвращается контурирование губ, однако бьюти-специалисты не рекомендуют использовать насыщенный карандаш для губ, если до этого вы были не знакомы с этим средством. Для тематической новогодней вечеринки контур может быть неплохим решением, но если вы просто хотите таким образом выделить губы, лучше ограничиться насыщенной помадой или глянцевым блеском для губ. Контур в большинстве случаев при неправильном нанесении придает визуально пару лишних лет.

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