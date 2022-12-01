Главные антитренды новогоднего макияжа 2023

До главной ночи в году остался один месяц, а значит, пора продумывать свой образ. Если с маникюром мы разобрались, то настало время выяснить, что делать с праздничным макияжем. Чтобы в новогоднюю ночь вы светили ярче, чем звезда на праздничной ели, мы собрали антитренды, которые важно учитывать при выборе средств и самой техники макияжа.

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Темные «смоки»

Конечно, вы можете сделать сочные «смоки», ведь когда еще можно позволить себе макияж практически без правил! Однако одно правило все же есть — откажитесь от черных «смоки-айз». Несмотря на то, что многие визажисты считают эту технику универсальной для любого вечернего мероприятия, Черный Кролик рекомендует сделать ставку на цвет, и если вам хочется выделить глаза, сделайте растушевку насыщенным оттенком или же ограничьтесь драматичными стрелками.

Матовая кожа

Если лет десять назад мы от всей души втирали матирующие средства в кожу, а затем переходили к наслаиванию тонального крема с матовым эффектом, то сегодня стоит вообще забыть, что такое глухое матирование. Визажисты настоятельно рекомендуют подбирать средство с сатиновым финишем, а если у вас нормальная или сухая кожа, можно приобрести крем или тональный мусс с влажным финишем. Важное правило — если вы планируете яркий акцент в праздничном макияже, обязательно проработайте кожу и брови!

Контур для губ