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23 минуты назад

Парикмахер назвала визуально омолаживающее окрашивание волос для женщин

Lenta.ru

Креативный директор салона Inanch, парикмахер Инанч Эмир из Лондона, Англия, назвала визуально омолаживающее окрашивание. Комментарий эксперта приводит Express.co.uk.

Парикмахер назвала визуально омолаживающее окрашивание волос для женщин
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам специалистки, с возрастом форма лица, а также тон и текстура кожи могут меняться, поэтому важно подбирать укладку и оттенок прядей в соответствии с произошедшей трансформацией. Она призвала женщин среднего возраста отказаться от черного цвета и отдавать предпочтение окрашиванию в техниках балаяж и babylights.

В то же время улучшить внешний вид поможет окрашивание money pieces, в рамках которого обрамляющим лицо прядям придается более светлый оттенок, добавила парикмахер.

В ноябре мастер-колорист Джанеса Морера назвала лучшую технику окрашивания для седых волос. Стилист рассказала, что при закрашивании седины необходимо ориентироваться на природный цвет прядей.

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