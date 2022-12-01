Парикмахер назвала визуально омолаживающее окрашивание волос для женщин

По словам специалистки, с возрастом форма лица, а также тон и текстура кожи могут меняться, поэтому важно подбирать укладку и оттенок прядей в соответствии с произошедшей трансформацией. Она призвала женщин среднего возраста отказаться от черного цвета и отдавать предпочтение окрашиванию в техниках балаяж и babylights.