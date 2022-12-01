Россиянка сравнила бьюти-сервис России и Испании

«Когда я только переехала и спросила у местных девочек, куда здесь пойти на маникюр, все крикнули: "только не к испанкам". Качественно для них и для нас — это очень разные понятия. И поверьте, они удивятся, когда вы будете недовольны неровному лаку. Но благодаря огромному русскому и украинскому комьюнити и в Испании можно найти своего мастера. Так вышло, что я здесь даже встретила мастера педикюра, к которой ходила много лет назад в России. А она, оказывается, уже здесь», — поделилась опытом россиянка.