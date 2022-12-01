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1 час назад

В сети удивились появлению пресса на выпуклом животе девушки за считаные секунды

Lenta.ru

Студентка-стоматолог Эмбер (фамилия неизвестна) с никнеймом @amber__lustt удивила пользователей сети появлением пресса на выпуклом животе за считаные секунды. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В сети удивились появлению пресса за считаные секунды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах девушка предстала в голубом облегающем костюме из укороченного лонгслива и легинсов. В начале видео она показала, что у нее выпирающий, округлый живот. Затем юзерша сделала вид, словно протыкает его пальцем, как иглой, и продемонстрировала плоскую поверхность с рельефными мышцами.

Зрители высказали мнение насчет трансформации блогерши в комментариях под роликом.

«Магия», «Это за гранью крутости», «Не могу перестать смотреть. Превосходно. Услада для глаз», — написали они.

Красота,
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