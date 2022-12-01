В сети удивились появлению пресса за считаные секунды

Студентка-стоматолог Эмбер (фамилия неизвестна) с никнеймом @amber__lustt удивила пользователей сети появлением пресса на выпуклом животе за считаные секунды. Соответствующее видео появилось в ее TikTok -аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала в голубом облегающем костюме из укороченного лонгслива и легинсов. В начале видео она показала, что у нее выпирающий, округлый живот. Затем юзерша сделала вид, словно протыкает его пальцем, как иглой, и продемонстрировала плоскую поверхность с рельефными мышцами.