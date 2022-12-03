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1 час назад

Три главных правила по уходу за кожей лица зимой

Даша Краснова

В холодное время года клетки кожи медленнее отшелушившаяся, что приводит к закупорке себума (кожного сала), росту бактерий и воспалениям на лице. А сухость кожи часто возникает из-за перепада температур. "Рамблер" расскажет, как правильно ухаживать за кожей лица.

Три главных правила по уходу за кожей лица зимой
Фото: unsplashunsplash

Используйте продукты с витамином С

Сохранить летнее сияние кожи в холодные месяцы поможет витамин С. Он осветляет и укрепляет кожу, делает ее такой же пышущей здоровьем, как это обычно бывает летом. Более того, он также способствует восстановлению повреждений. Это может быть крем или сыворотка с добавлением компонента.

Обеспечьте коже постоянное увлажнение

В зимний период важно использовать дополнительные средства увлажнения, например, сыворотки с гиалоурановой кислотой, масляные сыворотки в виде спреев и базы под макияж. Задача простая — обеспечить достаточное увлажнение глубоких слоев эпидермиса. А также зимой ни в коем случае нельзя отказываться от крема, гелиевая текстура не сможет справиться с отоплением и перепадами температур. А хороший крем сыграет для кожи роль зимнего пальто.

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Используйте средства с SPF

Крем SPF должен стать неотъемлемой частью ухода за кожей даже зимой, так как ультрафиолетовые лучи активны круглый год. Следует ежедневно наносить солнцезащитный крем на лицо и другие открытые участки кожи — шею, уши и руки. Просто зимой уровень защиты может быть ниже, чем летом.

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