Три главных правила по уходу за кожей лица зимой

В холодное время года клетки кожи медленнее отшелушившаяся, что приводит к закупорке себума (кожного сала), росту бактерий и воспалениям на лице. А сухость кожи часто возникает из-за перепада температур. "Рамблер" расскажет, как правильно ухаживать за кожей лица.

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Используйте продукты с витамином С

Сохранить летнее сияние кожи в холодные месяцы поможет витамин С. Он осветляет и укрепляет кожу, делает ее такой же пышущей здоровьем, как это обычно бывает летом. Более того, он также способствует восстановлению повреждений. Это может быть крем или сыворотка с добавлением компонента.

Обеспечьте коже постоянное увлажнение

В зимний период важно использовать дополнительные средства увлажнения, например, сыворотки с гиалоурановой кислотой, масляные сыворотки в виде спреев и базы под макияж. Задача простая — обеспечить достаточное увлажнение глубоких слоев эпидермиса. А также зимой ни в коем случае нельзя отказываться от крема, гелиевая текстура не сможет справиться с отоплением и перепадами температур. А хороший крем сыграет для кожи роль зимнего пальто.

Используйте средства с SPF