Три главных правила по уходу за кожей лица зимой

В холодное время года клетки кожи медленнее отшелушившаяся, что приводит к закупорке себума (кожного сала), росту бактерий и воспалениям на лице. А сухость кожи часто возникает из-за перепада температур. "Рамблер" расскажет, как правильно ухаживать за кожей лица.
Сохранить летнее сияние кожи в холодные месяцы поможет витамин С. Он осветляет и укрепляет кожу, делает ее такой же пышущей здоровьем, как это обычно бывает летом. Более того, он также способствует восстановлению повреждений. Это может быть крем или сыворотка с добавлением компонента.
В зимний период важно использовать дополнительные средства увлажнения, например, сыворотки с гиалоурановой кислотой, масляные сыворотки в виде спреев и базы под макияж. Задача простая — обеспечить достаточное увлажнение глубоких слоев эпидермиса. А также зимой ни в коем случае нельзя отказываться от крема, гелиевая текстура не сможет справиться с отоплением и перепадами температур. А хороший крем сыграет для кожи роль зимнего пальто.
Крем SPF должен стать неотъемлемой частью ухода за кожей даже зимой, так как ультрафиолетовые лучи активны круглый год. Следует ежедневно наносить солнцезащитный крем на лицо и другие открытые участки кожи — шею, уши и руки. Просто зимой уровень защиты может быть ниже, чем летом.