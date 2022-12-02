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3 часа назад

Полная блогерша оголила на камеру живот и удивила подписчиков

Lenta.ru

Полная блогерша обнажилась на камеру, показав одну из частей своего тела, и удивила подписчиков уверенностью в себе. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Полная блогерша оголила живот и удивила подписчиков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах героиня ролика с никнеймом juicetee предстала перед зрителями в брюках кремового оттенка и толстовке. При этом юзерша приподняла последнюю вверх, полностью оголив крупный обвисший живот с жировыми складками.

«Ты боишься быть немного больше, чем сейчас? Тогда взгляни на меня!» — прокомментировала она, ответив на размещенное в сети видео стройной девушки, которая с тревогой комментировала появившиеся у нее лишние килограммы.

Подписчики поддержали поступок инфлюэнсерши, о чем принялись писать в комментариях.

«Вы только что вселили в меня уверенность, живот — мой самый большой комплекс», «Ты выглядишь божественно в своем образе», «Думаю, та блогерша, которой вы ответили, может бояться только конкуренции, потому что вы невероятно красивая!» — поддержали они.

Красота,
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