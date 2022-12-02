Полная блогерша оголила живот и удивила подписчиков

«Вы только что вселили в меня уверенность, живот — мой самый большой комплекс», «Ты выглядишь божественно в своем образе», «Думаю, та блогерша, которой вы ответили, может бояться только конкуренции, потому что вы невероятно красивая!» — поддержали они.