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2 часа назад

5 лайфхаков для тех, кто устал тратиться на косметику

Мира Маркина

По данным за 2021 год, каждая шестая россиянка ежемесячно тратит на косметику до 10 тысяч рублей. Это 120 тысяч в год, которые смело можно было бы потратить на отличный отпуск или отложить для крупной покупки.

5 лайфхаков для тех, кто устал тратиться на косметику
Фото: UnsplashUnsplash

К счастью, есть несколько способов, которые помогут существенно сократить расходы на косметику и при этом не отказываться от любимого макияжа. Подробнее об этих лайфхаках – в материале "Рамблера".

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Помада вместо румян

Не стоит тратиться на дорогие кремовые румяна, если в вашем арсенале есть несколько ярких помад. Достаточно нанести немного средства на щеки, растушевать и вуаля! Однако важно помнить, что этот лайфхак не подойдет обладательницам жирной кожи.

Тени вместо карандаша для бровей

Карандаш для бровей расходуется куда быстрее, чем сухие тени. Так почему бы не отказаться от первого в пользу второго? Наносите тени на брови при помощи скошенной кисти и больше не беспокойтесь о том, что карандаш закончится в самый неподходящий момент.

Матовая помада вместо глянцевой

У матовых помад гораздо более экономичный расход. К тому же, как правило, они более стойкие, чем глянцевые. Если хотите добавить блеска, просто увлажните губы поверх матовой помады гигиеничкой или бальзамом.

Внимание на объем

Выбирая крема и сравнивая цены, обязательно изучайте объем. На первый взгляд похожие тюбики могут быть разными по объему, из-за чего вы переплачиваете, даже не подозревая об этом.

Карандаш в холодильник

Перед тем, как наносить карандаш на губы или глаза, подержите его в холодильнике 10 минут. Грифель затвердеет и не будет крошиться.

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