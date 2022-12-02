5 лайфхаков для тех, кто устал тратиться на косметику

По данным за 2021 год, каждая шестая россиянка ежемесячно тратит на косметику до 10 тысяч рублей. Это 120 тысяч в год, которые смело можно было бы потратить на отличный отпуск или отложить для крупной покупки.
К счастью, есть несколько способов, которые помогут существенно сократить расходы на косметику и при этом не отказываться от любимого макияжа. Подробнее об этих лайфхаках – в материале "Рамблера".
Не стоит тратиться на дорогие кремовые румяна, если в вашем арсенале есть несколько ярких помад. Достаточно нанести немного средства на щеки, растушевать и вуаля! Однако важно помнить, что этот лайфхак не подойдет обладательницам жирной кожи.
Карандаш для бровей расходуется куда быстрее, чем сухие тени. Так почему бы не отказаться от первого в пользу второго? Наносите тени на брови при помощи скошенной кисти и больше не беспокойтесь о том, что карандаш закончится в самый неподходящий момент.
У матовых помад гораздо более экономичный расход. К тому же, как правило, они более стойкие, чем глянцевые. Если хотите добавить блеска, просто увлажните губы поверх матовой помады гигиеничкой или бальзамом.
Выбирая крема и сравнивая цены, обязательно изучайте объем. На первый взгляд похожие тюбики могут быть разными по объему, из-за чего вы переплачиваете, даже не подозревая об этом.
Перед тем, как наносить карандаш на губы или глаза, подержите его в холодильнике 10 минут. Грифель затвердеет и не будет крошиться.