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29 минут назад

Как выглядит мужчина, который вколол 31 миллилитр филлера в губы

Super.ru

В погоне за красотой главное — не переборщить! Хороший пример тому — Алан Джексон, который делает инъекции каждые шесть недель. Мужчина буквально зависим от процедур красоты и вопреки всему считает себя невероятно привлекательным.

Как выглядит мужчина с 31 миллилитром филлера в губах
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

По личным подсчетам Алана, у него в губах сейчас 31 миллилитр филлера. И если самого эстета такие формы вполне устраивают, то окружающие явно не одобряют настолько нарочитой красоты. Издание Wday.ru сообщает, что однажды молодому человеку даже пришлось вызвать полицию, когда возмущенные подростки закидали его едой в «Макдоналдсе».

Красота,McDonald's,
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