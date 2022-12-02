8 лучших идей праздничного макияжа на Новый год

Визажист Марина Гуторова рассказывает и показывает, какие образы будут актуальны для главной ночи года.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Каждая девушка мечтает быть неотразимой в самый волшебный и любимый для многих праздник — Новый год. Одной из главных составляющих новогоднего образа является макияж. Даже самое красивое платье не спасет ситуацию, если не будет качественного, правильного мэйкапа. Сегодня мы с визажистом и стилистом по волосам Мариной Гуторовой раскроем 8 лучших идей модного новогоднего макияжа и покажем, каким он должен быть. Эти образы не оставят вас равнодушными.

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Важно учесть, что новогодний макияж должен сочетать в себе роскошь вечернего мэйкапа, а также выражать праздничное настроение его обладательницы в полной мере. Это подразумевает использование в красивом мэйкапе на Новый год множество блесток и сверкающих элементов.

Новый Год 2023 — это год Кролика. Значит, и макияж стоит подобрать с элементами холодных оттенков или металла. При этом в тренде и нюд, и арт. Основное направление в новогоднем макияже — бронза, коричневый, персик и песок. Но и яркие цвета также приветствуются: весь спектр зеленого, синего, фиолетового, розового. Также в моде остаются довольно грубые стрелки с цветным оформлением. В Новый год можно и пошалить: пайетки, стразы, камни, рисунок. Кролик одобрит такой креатив, и праздник пройдет на славу, зарядив вас и вдохновив на свершения в 2023 году.

1. Сияющая кожа

Ни для кого не станет открытием, что ключевой момент любого мэйкапа — это тон. Ваш макияж станет абсолютно трендовым, если вы создадите тон с красивым сиянием и эффектом влажности на коже лица и декольте. Добиться такого финиша можно с помощью базы и тональной основы, чтобы на коже появился естественный блеск. База создает основу для идеально ровного и стойкого тона. Она скрывает мелкие дефекты, закрывает поры и разглаживает морщинки. Для каждого типа существует свой инструмент. Для жирной кожи необходимо выбрать базу с матирующим эффектом, который усилит стойкость вашего тона. Для сухой — увлажняющая база с эффектом деликатного сияния, чтобы исключить появление кремовых «царапок» и чешуек. Для комбинированной подойдет универсальная база.

Главное условие для тональной основы — абсолютное совпадение с натуральным оттенком кожи. Не темнее, не светлее. Иначе лицо будет напоминать маску из японского театра.

Важным этапом идеального тона являются консилер и корректор, которые маскируют дефекты: мелкие покраснения, темные круги под глазами. Тональный крем не справится с такими неприятностями, а вот эти средства удачно скроют все проблемы кожи.

Создать правильные объёмы и тени на лице вам поможет контуринг. Конечно, можно обойтись и без него, но тогда лицо будет плоским. Для каждого типа лица подойдет свой шаблон контуринга, который поможет подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.

2. Больше блесток

Встреча Нового года — идеальный повод добавить в макияж глаз все самое яркое и мерцающее. И если ты желаешь стать обладательницей блестящего макияжа в прямом смысле этого слова, тогда чего ты ждешь? Блестки золотого и серебристого цвета, а также и цветные блестящие частицы, перламутр, глиттер, блестящая подводка, стразы и пайетки — все это станет главным аспектом в создании блистательного макияжа на Новый год 2023.

Кареглазые красотки могут позволить себе большой выбор теней. Здесь и все оттенки коричневого, серого, бирюзового, сиреневого. Очень эффектно будет смотреться макияж на Новый год в золоте и серебре.

Для синих глаз, а также серых и голубых, подойдут глубокие, насыщенные оттенки: серый, сиреневые, весь спектр коричневого. Можно поэкспериментировать с черным.

Зеленоглазым девушкам стоит обратить внимание на сиреневый спектр вкупе с зеленой гаммой. В идеале использовать дымчатую, фиолетовую палитру, бронзу, шоколад с золотом. Вне зависимости от цвета глаз и выбора теней дополните макияж аккуратной стрелкой, сделав их более выразительными и загадочными.

3. Смоки

Давайте делать глаза настолько яркими, чтобы все внимание было обращено только на них! С этой задачкой легко справятся smoky eyes. Такой макияж можно адаптировать к дневному образу, ведь он смотрится не вызывающе, но при этом сами глаза выглядят ярче. Причем это может быть темно-серый и черный макияж глаз или яркие синие, лиловые и розовые акценты.

4. Стразы и камни

Макияж глаз со стразами и камнями подойдет тем, для кого мелкодиспенсерные блестки — это слишком просто и скучно. Что ж, понимаю.

И предлагаю вам очертить стразами смоки: приклейте кристаллы над бровями и в уголках глаз, используйте камешки вместо подводки или даже макияжа глаз полностью. Shine bright like a diamond. Похоже, Рианна пела именно про вас!

5. Максимальная естественность

Натуральность — один из трендов макияжа в 2023 году. А значит, и брови пускай выглядят естественными, слегка пушистыми. Оттенок должен сочетаться с цветом волос, а форма может напоминать мальчишеские брови, но без резких изломов.

Расчешите брови, придав им аккуратную форму, и, если нужно, слегка подкрасьте тенями или карандашом, чтобы добавить им выразительности.

6. Золото

Золотистые оттенки просто созданы для праздничного трендового макияжа!

Что бы золото на глазах смотрелось интереснее, прорисуйте межресничное пространство коричневым карандашом. Его же растушуйте вдоль линии роста ресниц с внешней стороны — должна получиться легкая дымка, создающая акцент на контур. Далее нанесите тени — лучше наносить их пальчиком, таким образом золото не будет осыпаться на кожу под глазами.

В качестве эксперимента попробуйте нарисовать неоновые стрелки поверх дымки золотых теней. Вы получите выразительный контраст, который, безусловно, поддержит сказочное новогоднее настроение.

7. Колор-блок

Еще одна новинка — это яркие тени на глазах, которые визажисты широко применяют в сезоне осень-зима. Colour blocking является оригинальным искусством сочетания ярких оттенков. Это настоящая находка для тех модниц, которые не терпят серости и готовы выделяться, заявляя о своей индивидуальности. «Колор блок» в переводе с английского означает «цветовые блоки». Множество оттенков розового, желтого, синего, зеленого, фиолетового, оранжевого вы можете смело использовать для акцентирования глаз в модном новогоднем макияже 2023.

8. Темные губы