Как предотвратить ломкость и расслоение ногтей зимой

Как и по волосам, холода могут сильно ударить по состоянию ногтей, сделав их сухими и ломкими. Как избежать расслоений и микротрещин, читайте в материале «Рамблера».

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Мастер маникюра Меган Эванс из Лондона считает, что не стоит пренебрегать посещениями салонов красоты.

«Я бы рекомендовала делать маникюр, гелевый или любой другой, каждые две-три недели — хотя бы для того, чтобы удалить остатки лака. Когда покрытие занимает не всю пластину, то это приводит к дисбалансу, и ноготь может сломаться», — посоветовала специалист.

Эксперт также подчеркивает, что важно сразу «чинить» сломанные ногти, а не тянуть с визитом к профессионалам — это поможет сохранить руки в идеальном состоянии.

Джулия Диого, мастер маникюра из Лондона, назвала еще одно важное правило, которое поможет сохранить красоту и здоровье ногтей: «Зимой я рекомендую использовать масло для кутикулы и крем для рук не менее трех раз в день или после каждого мытья рук». По ее мнению, регулярный уход за ногтями и руками является обязательным в любое время года, но во время холодов его значение возрастает в разы.

Напомнила Эванс и про то, как важна правильная длина ногтей.

«Регулярное подпиливание ногтей поможет им оставаться целыми. Выбирайте не слишком жесткие пилочки, чтобы сохранить желаемую длину без расслаивания и неровных краев», — посоветовала Меган.