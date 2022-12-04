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49 минут назад

Блогерша показала морщины без макияжа и удивила подписчиков

Lenta.ruиещё 1

Французская блогерша Маанон смыла макияж и рассмешила подписчиков. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Блогерша показала морщины без макияжа и удивила подписчиков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом nonam9444 показала зрителям фото, на которых она запечатлена с мейкапом. Так, она предстала перед камерой с выровненным тоном кожи, оформленными бровями, длинными накладными ресницами и бледно-оранжевой помадой на губах. Затем юзерша продемонстрировала свою естественную внешность: на размещенных кадрах видно, что на ее лице присутствуют высыпания и морщины под глазами.

Публикация стала вирусной, набрав 75,8 тысячи лайков. Подписчики удивились внешнему виду женщины, о чем принялись писать в комментариях под постом.

«Мы, девочки, все такие», «Ха! Значит, я не одна такая без косметики», «Наконец-то мы начали признавать себя такими», — высказывались они.

Красота,Смываем краску,
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