Блогерша показала морщины без макияжа и удивила подписчиков

Пользовательница сети с никнеймом nonam9444 показала зрителям фото, на которых она запечатлена с мейкапом. Так, она предстала перед камерой с выровненным тоном кожи, оформленными бровями, длинными накладными ресницами и бледно-оранжевой помадой на губах. Затем юзерша продемонстрировала свою естественную внешность: на размещенных кадрах видно, что на ее лице присутствуют высыпания и морщины под глазами.