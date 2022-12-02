Как сделать грудь мечты

Некоторые женщины настолько недовольны размером своей груди, что решаются на искусственное увеличение. Благо пластическая хирургия в России не дремлет. Самый популярный способ — это накачка силиконом. Но проблем — от побочных эффектов до якобы постыдной репутации обладательницы «силиконового бюста» — не избежать. Как рассказала косметолог Надежда Петраш, импланты — не единственный способ сделать себе «грудь мечты».
Альтернатива имплантам называется липофилинг груди, рассказала Петраш. Суть процедуры заключается в том, что хирурги перемещают собственный жир пациентки в область её груди. Так можно восполнить недостающий объём и скорректировать форму бюста.
«Увеличивать грудь, если есть к этому показания, однозначно стоит», — подчеркнула специалист. Но нужно кое-что учесть. Дело в том, что на новом месте не все жировые клетки приживаются. До половины клеток вообще может погибнуть, говорят врачи. Поэтому идеальным этот вариант тоже не считается. Кроме того, эксперты не советуют пытаться радикально изменить размер бюста. По крайней мере, сразу. Условно, если у вас первый размер, то нужно сначала довести его до второго и подождать несколько лет. Не стоит забывать, что кожа на груди тоже должна приспособиться к новым формам. А для этого требуется время. Если говорить об имплантах, то на самом деле в России их сейчас достаточно, несмотря на уход из страны некоторых компаний. Россиянки по-прежнему могут заказать себе имплант европейского производства, отметила Петраш.