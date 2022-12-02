Как сделать грудь мечты

«Увеличивать грудь, если есть к этому показания, однозначно стоит», — подчеркнула специалист. Но нужно кое-что учесть. Дело в том, что на новом месте не все жировые клетки приживаются. До половины клеток вообще может погибнуть, говорят врачи. Поэтому идеальным этот вариант тоже не считается. Кроме того, эксперты не советуют пытаться радикально изменить размер бюста. По крайней мере, сразу. Условно, если у вас первый размер, то нужно сначала довести его до второго и подождать несколько лет. Не стоит забывать, что кожа на груди тоже должна приспособиться к новым формам. А для этого требуется время. Если говорить об имплантах, то на самом деле в России их сейчас достаточно, несмотря на уход из страны некоторых компаний. Россиянки по-прежнему могут заказать себе имплант европейского производства, отметила Петраш.