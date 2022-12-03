Блогер рассказала об антитрендах в макияже на Новый год

Блогер Сабина Хайрова в преддверии Нового года рассказала, что, по её мнению, считается признаком дурного вкуса у девушек в макияже. Это наращенные ресницы 3D, 4D и 5D, особенно, если они смотрятся неестественно. Кроме этого, не стоит носить на лице звёздочки и блёстки, ведь это было в тренде аж год назад. Также она посоветовала забыть о бровях-ниточках, которые были в моде ещё в 2000-х годах.