Блогер рассказала об антитрендах в макияже на Новый год

Блогер Сабина Хайрова в преддверии Нового года рассказала, что, по её мнению, считается признаком дурного вкуса у девушек в макияже. Это наращенные ресницы 3D, 4D и 5D, особенно, если они смотрятся неестественно. Кроме этого, не стоит носить на лице звёздочки и блёстки, ведь это было в тренде аж год назад. Также она посоветовала забыть о бровях-ниточках, которые были в моде ещё в 2000-х годах.
«Главная ошибка всех девушек — 3D, 4D и 5D ресницы. Это сразу выдает плохой вкус. Наращенные ресницы смотрятся нелепо и неестественно. Отказ от них сэкономит деньги на уход и заставит сформировать более правильные приоритеты», — считает Хайрова.
Она считает, что не стоит носить звёздочки и блёстки на лице, если девушка не рок-звезда.
«Брови-«леденцы» или в виде елочных веток — часть сценического макияжа, который не предназначен для новогодних праздников. Стоит забыть и о мимолетном тренде — бровях-“ниточках” из 2000-х. Им не место в зимнем сезоне», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».