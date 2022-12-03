Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
2 часа назад

Блогер рассказала о главных антитрендах в макияже на Новый год

Секрет Фирмы

Блогер Сабина Хайрова в преддверии Нового года рассказала, что, по её мнению, считается признаком дурного вкуса у девушек в макияже. Это наращенные ресницы 3D, 4D и 5D, особенно, если они смотрятся неестественно. Кроме этого, не стоит носить на лице звёздочки и блёстки, ведь это было в тренде аж год назад. Также она посоветовала забыть о бровях-ниточках, которые были в моде ещё в 2000-х годах.

Блогер рассказала об антитрендах в макияже на Новый год
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Главная ошибка всех девушек — 3D, 4D и 5D ресницы. Это сразу выдает плохой вкус. Наращенные ресницы смотрятся нелепо и неестественно. Отказ от них сэкономит деньги на уход и заставит сформировать более правильные приоритеты», — считает Хайрова.

Она считает, что не стоит носить звёздочки и блёстки на лице, если девушка не рок-звезда.

«Брови-«леденцы» или в виде елочных веток — часть сценического макияжа, который не предназначен для новогодних праздников. Стоит забыть и о мимолетном тренде — бровях-“ниточках” из 2000-х. Им не место в зимнем сезоне», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители