Увлажнение и укрепление: правила ухода за руками зимой

Изучаем, какие бьюти-средства будут сейчас более чем актуальны.

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С приходом зимы к списку негативных факторов, влияющих на состояние рук, добавляются холода, сильный ветер и сезонное снижение иммунитета. Руки могут обветриться и стать еще более сухими, чем после пребывания на летнем солнце. Что делать? Ответ — увлажнение и укрепление. Изучаем, какие бьюти-средства для рук будут сейчас более чем актуальны.

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Как по маслу

К кремам для рук мы уже все привыкли. Эти средства — действительно спасание для нежной кожи рук. Их можно подобрать по типу кожи, они легко впитываются и не оставляют жирного блеска. Однако в холодное время года стоит присмотреться к маслам для рук, которые считаются настоящим спасением для сухой и шелушащейся кожи. Особенно если это натуральный продукт. Натуральное сухое масло от SIBERINA содержит целый питательный коктейль масел, которую помогут поддерживать красоту и молодость кожи рук и ногтей. Облепиховое масло и Д-пантенол способствуют заживлению трещин, отлично смягчают и увлажняют сухую кожу, возвращая ей чувство комфорта.

Миндальное масло благотворно влияет не только на кожу рук, но и на ногти: предупреждает расслоение и ломкость, выравнивает структуру, придает гладкость и блеск. Эфирные масла жасмина и корицы — те самые природные афродизиаки, которые благодаря нежным и волнующим ароматам расслабляют, раскрепощают, пробуждают чувственность и поднимают настроение, делая процедуру ухода за руками максимально приятной.

Маске рады

Мы уже привыкли, что раз-два в неделю нужно делать маску для лица или волос. А вот про руки частенько забываем. Питательная ночная маска для рук Overnight hand mask от MI22 идеально подходит для сухой, обезвоженной, травмированной, раздраженной кожи. Маска естественным путем восстанавливает поврежденный эпидермис, нормализует водный баланс и удерживает влагу внутри. Возвращает коже здоровое сияние и укрепляет защитный барьер.

Идеально использовать в дуэте с Увлажняющим дневным кремом для рук с эффектом сияния Hydrating Hand Cream. Он впитывается, заполняет морщинки и неровности кожи, создает визуальный эффект наполненности, выравнивает тон. Защищает кожу от голубого свечения гаджетов и работает как антиоксидант.

Не забудьте про перчатки

Еще одна отличная маска, которая может заменить салонный уход, — Маска-перчатки для рук c парафином от Holly Polly. Вы просто надеваете перчатки на чистые и сухие руки (не забудьте закрепить липким стикером), ждете 10—20 минут, затем снимаете перчатки и распределяете остатки средства легкими и похлопывающими движениями. Результат увидите сразу же!

Масло ши и оливы в составе оказывают смягчающее и питающее действие, делая кожу рук гладкой и эластичной. Кокосовое масло увлажняет, тонизирует, помогает избавиться от огрубевших участков. Пантенол заживляет и восстанавливает. Благодаря парафину можно добиться впечатляющего эффекта: он активно обволакивает поверхность кожи, создавая надежное защитное покрытие, обеспечивает приток крови к тканям кожи, нормализует движение лимфы и способствует выводу токсинов, накопившихся в клетках. Кожа рук, ногтевая пластина и кутикула становятся мягкой, здоровой и ухоженной.

К ногтю!

Еще одна вечная проблема в холодное время года — ломкость ногтей, пересыхание кутикулы и образование заусенцев. Восстановить ногтевую пластину от высыхания и ломкости поможет хорошее масло. Несколько его капель наносятся на основание ногтя и втираются массирующими движениями в корень ногтевой пластины и кутикулу, а после этого наносится питательный крем.

При регулярном применении эта процедура укрепляет ногти и кутикулу. Масло для кутикулы от For Your подойдет тем, кто нацелен на гарантированный результат. Ведь это — профессиональный бренд, который уже четыре года применяется для маникюра и педикюра в салонах сети Wax&Go. Все средства, поскольку марка отечественная, учитывают особенности перемены погоды в России и меняющиеся потребности кожи — шелушение, сухость, гиперкератоз, стянутость, дискомфорт. Они подходят любой коже, не вызывают аллергии и раздражения, обладают нейтральными ароматами и приятными текстурами.

Концентрированные составы позволяют наносить средства тонким слоем, а одного использования в день будет достаточно для получения результата. Профессиональное масло для кутикулы создавалось с учетом восстановления после аппаратного и комбинированного маникюра, поэтому небольшая капля облепихового масла в составе отлично заживляет микротрещинки. Также оно сочетается с любым кремом: легко раскатывается и быстро впитывается. В его составе — мощный растительный комплекс из натуральных легких масел: жожоба, рисовых отрубей, примулы вечерней, облепихи. Он увлажняет и питает. Лецитин повышает эластичность кожи, уменьшает сухость. Бисаболол снимает раздражения и воспаления. Эфирные масла лаванды, грейпфрута и розмарина — природные антисептики. Аромат — лавандовый с легкими нотками розмарина.

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