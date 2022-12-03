Косметолог дала советы по уходу за кожей зимой

Россиянкам зимой следует перейти на более плотные кремы,заявила врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова.По ее словам, морозная погода вкупе с отоплением впомещениях может навредить коже, особенно если за ней не следили летом.
«Если летом вы чаще всего пользуетесь более гелевыми средствами ухода, то зимой рекомендуется применять средства с эмоллиентами — веществами, которые сохраняют липидную мантию кожи», — сказала эксперт изданию Life.
Также медик рекомендовала ограничить использование скрабови пилингов зимой. Предпочтение следует отдать увлажняющим маскам. Кроме того, во время работы батарей дома лучше использовать увлажнители воздуха, чтобы избежатьшелушений.