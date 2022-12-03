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1 час назад

Косметолог дала советы по уходу за кожей зимой

Слово и Делоиещё 1

Россиянкам зимой следует перейти на более плотные кремы,заявила врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова.По ее словам, морозная погода вкупе с отоплением впомещениях может навредить коже, особенно если за ней не следили летом.

Косметолог дала советы по уходу за кожей зимой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Если летом вы чаще всего пользуетесь более гелевыми средствами ухода, то зимой рекомендуется применять средства с эмоллиентами — веществами, которые сохраняют липидную мантию кожи», — сказала эксперт изданию Life.

Также медик рекомендовала ограничить использование скрабови пилингов зимой. Предпочтение следует отдать увлажняющим маскам. Кроме того, во время работы батарей дома лучше использовать увлажнители воздуха, чтобы избежатьшелушений.

Красота,
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