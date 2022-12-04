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42 минуты назад

Гастроэнтеролог объяснила, какие проблемы с ЖКТ отражаются на внешности

Москва24

От здоровья кишечника напрямую зависит состояние кожи, волос и ногтей. Об этом Москве 24 рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт Ирина Филатова.

Какие проблемы с ЖКТ отражаются на внешности
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Она отметила, что одной из причин косметологических проблем может быть так называемый синдром дырявого кишечника. Он развивается при нарушении барьерной функции стенки органа. В норме эпителиальные клетки прилегают друг к другу и не дают попасть в системный кровоток продуктам распада и бактериальным токсинам, объяснила терапевт. Проблемы с кожей может вызывать и хеликобактер пилори – микроорганизм, обитающий в желудке.

"Кроме этого, состояние кожи, волос и ногтей ухудшается при различных паразитозах. Или, проще говоря, глистах. Довольно часто дерматологические реакции являются единственным проявлением их наличия", – отметила врач.

Также причиной косметологических проблем могут стать синдром избыточного бактериального роста (СИБР) в тонком кишечнике и дисбактериоз толстого кишечника. По словам гастроэнтеролога, эти состояния сопровождаются грубым дисбалансом микрофлоры. При нем количество полезных бактерий снижается, патогенные микроорганизмы начинают преобладать. При этом они выделяют колоссальное количество токсинов и антигенов, которые провоцируют проблемы с кожей, предупредила Филатова.

В свою очередь, к высыпаниям и кожному зуду приводит и застой желчи. Вызвать его могут хронические заболевания желчевыводящих путей, такие как дискинезия, хронический холецистит, наличие лямблий в полости желчного пузыря и калькулезный холецистит, заключила специалист. Ранее врач-диетолог, спортивный нутрициолог Анна Алехина рассказала, что решить проблему прыщей на коже помогут продукты с содержанием селена. По ее словам, этот элемент способствует регенерации кожи и является мощным антиоксидантом.

Красота,Ирина Филатова,
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