Блогерша показала внешность до и после похудения и смутила зрителей

Блогерша Таня Майкл из Лондона , Англия , показала внешность до и после похудения и смутила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok -аккаунте.

В начале ролика девушка продемонстрировала, как выглядела до преображения. Так, у нее было округлое лицо, неровная кожа и складки на теле. Затем юзерша предстала перед камерой после трансформации. Она позировала в черном облегающем платье и кроп-топе в сочетании со спортивными штанами. На размещенных кадрах видно, что у англичанки изменились фигура, овал лица, а также контур носа и бровей.