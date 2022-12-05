Как наносить крем зимой, чтобы не сделать коже только хуже?

Зимой коже нужен особенный уход, чтобы выдержать мороз и ветер на улице и сухой воздух в помещениях. Однако просто намазаться кремом не вариант. Если неправильно подобрать уходовое средство или нанести его бездумно, то можно вообще без лица и рук остаться. Основное правило всего ухода зимой — не наносить его перед выходом на улицу.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

О нюансах рассказала Елизавета Суворина, дерматолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье». Как правило, зимние кремы для ухода, питания, увлажнения и защиты содержат глицерин, масла и воск. Такие средства дадут максимум в эту морозную погоду. Однако все они содержат воду, причём в большом количестве. Если их нанести перед тем, как выйти на мороз, они только ускорят охлаждение и нанесут вред коже. В таких условиях кожа даже самый лёгкий ветерок будет воспринимать очень остро.

Поэтому стоит подождать минимум минут 20–30, а лучше вообще час, чтобы крем впитался. Только тогда он сможет заработать на полную — и напитать, и защитить от неприятных погодных сюрпризов.

От шелушения и пересыхания кожи могут помочь витамин D и гель для душа. Зимой его стоит выбирать не по запаху, а по составу. Важно, чтобы он содержал масла. И такие средства лучше брать не в косметическом магазине, а в аптеке.