Модель пожаловалась на красивую внешность

Модель из США пожаловалась, что ей трудно жить с красивой внешностью, пишет LADBible. По словам американки, чаще всего ее воспринимают не как женщину, а как сексуальный объект.

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Эмили Аддона пожаловалась в соцсетях, что красивая внешность предоставила ей массу возможностей, но принесла еще больше проблем. Женщина объяснила, что почти всегда сталкивается с назойливыми ухажерами, которые ее преследуют, лезут в личную жизнь и всячески мешают.

«Люди обычно не принимают мой ответ «нет», потому что уверены, что я та, кем нужно обладать. Меня не спрашивают, прежде чем прикоснуться ко мне, меня регулярно хватают», — жалуется Эмили.

Аддона даже сделала себе пирсинг и татуировки, чтобы «разрушить стандарты красоты», но это пока не помогло. Из-за сложившейся ситуации модель все реже выходит на улицу и старается не покидать свой дом без особой нужды.